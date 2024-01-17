Mpok Atiek Takut Meninggal Dunia Usai Merasa Belum Punya Cukup Amalan

JAKARTA - Mpok Atiek saat ini tengah berjuang melawan tumor yang ada di ususnya. Sebagai orang yang menderita tumor dan mengetahui jika usianya sudah tak lagi muda, Mpok Atiek pun mendadak sudah berpikir soal kematian.

Saat berbincang di akun YouTube milik Melaney Ricardo, wanita 67 tahun ini bahkan mengaku jika dirinya takut meninggal dunia. Pasalnya, ia merasa belum memiliki amalan yang cukup untuk bekalnya di akhirat.

Mulanya Mpok Atiek mengaku hidupnya kini telah memasuki masa senja. Dirinya hanya tinggal menunggu waktunya dijemput oleh Sang Maha Kuasa.

"Sekarang Emak sudah maghrib, sudah tinggal nunggu isya aja," kata Mpok Atiek lalu tiba-tiba meneteskan air mata.

Mpok Atiek mengaku takut meninggal dunia (Foto: Instagram/mpok.atiek)





Dengan suara yang bergetar, perempuan bernama asli Atiek Riwayati ini mengatakan jika dirinya sebenarnya takut akan kematian walaupun segala kehidupan di dunia ini telah diatur oleh Tuhan YME.

"Itu semua sudah takdir, umur jodoh rezeki. Jadi emak jalanin aja. Cuma nggak boleh bohong rasa takut pasti ada. kadang-kadang enggak bisa kalau kepikiran itu," ucap Mpok Atiek sambil mengusap air mata yang menetes di pipinya.

Ketakutannya ini bukan karena meninggalkan cucu dan anak di dunia. Dirinya lebih takut kepada amalannya yang terasa belum cukup. Walaupun Mpok Atiek telah melaksanakan ibadah haji dan umrah.

"Belum sempurna amal ibadahnya," tutur Mpok Atiek sambil menangis.