Trauma, Mpok Atiek Tak Ingin Menikah Lagi

JAKARTA - Mpok Atiek menceritakan mengenai kehidupan yang dijalaninya di usianya yang menginjak usia 68 tahun. Mpok Atiek saat ini tengah menikmati kesendiriannya dan tak berpikir untuk kembali membina rumah tangga. Dia mengaku trauma untuk menikah lagi usai pengalaman buruk yang pernah dialaminya.'

"Enggak (buka hati lagi) sudah cukup punya pengalaman yang enggak enak jadi udah tutup hati, udah selesai," ujar Mpok Atiek dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Selasa (16/1/2024).

Meski demikian, Mpok Atiek mengaku kerap merasa kesepian. Namun, dia berusaha tak ingin larut dari rasa sepi itu dan memilih untuk mensyukuri kehidupan yang tengah dijalaninya saat ini.

"Sebenarnya sepi jujur enggak boleh bohong itu tapi dinikmatin aja. Kita bersyukur aja sama Allah karena Mak pernah ngalamin yang amat sangat tidak enak. Jadi makntutup hati untuk siapapun," sambungnya.

Mpok Atiek tak menampik jika dirinya sempat menginginkan sosok pendamping yang menemani di hari tua, menua bersamanya. Namun, Mpok Atiek sudah terbiasa hidup sendiri sehingga lama-lama tak lagi menginginkan hal itu.

"Kita perlu teman ngobrol, perlu teman curhat perlu perhatian perlu kasih sayang, tidur pengen ada yang ditemenin ya kan makan ada yang nemenin itu kan

kayaknya suatu hal yang wajar aja cuma emak kan udah lama enggak dapat itu," jelasnya.

Mpok Atiek pun menegaskan jika dirinya menutup hati lantaran trauma atas kejadian yang menyakiti hatinya di masa lalu.

"Udah nutup hati karena trauma pernah kejadian enggak mengenakkan lah," tegasnya.

Melaney pun menanyakan lebih lanjut kejadian yang membuat Mpok Atiek trauma. Melaney menyinggung soal harta Mpok Atiek yang dikeruk oleh lelaki hingga membuatnya trauma.

"Kenapa si Mak takut digerogotin hartanya yang kita kumpulin setengah mati gitu?" tanya Melaney.

