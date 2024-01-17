Alasan BCL Tetap Pertahankan Ruang Pribadi Ashraf Sinclair di Rumahnya

JAKARTA - Bunga Citra Lestari (BCL) memutuskan, merenovasi rumahnya setelah melepas masa janda, pada Desember 2023. Namun ada satu ruang di rumah itu yang cukup menarik perhatian Andre Taulany.

Ruangan itu adalah ruang tamu bernuansa Eropa yang menurut BCL sempat difungsikan sebagai ruang kerja mendiang suaminya, Ashraf Sinclair.

“Di sini, dia dulu suka baca buku. Itu kenapa banyak buku di sini. Kami sengaja membuat nuansa ruangan ini beda dari ruang lainnya lainnya,” katanya dikutip dari YouTube TAULANY TV, Rabu (17/1/2024).

BCL masih mempertahankan beberapa lukisan milik mendiang suaminya di ruangan yang didominasi warga coklat tua tersebut. “Ini lukisan Ashraf, kebetulan dia suka melukis abstrak gitu,” tuturnya.

Pada ruangan itu pula BCL memajang rapi beberapa barang peninggalan Ashraf Sinclair. Dia juga berusaha agar tak ada bagian yang diubah pada ruangan tersebut untuk mengenang mendiang suaminya.

Ashraf Sinclair meninggal dunia akibat serangan jantung, pada 18 Februari 2020. Setelah 3 tahun menjanda, BCL memutuskan melepas masa jandanya dengan menerima pinangan Tiko Aryawardhana.

Ijab kabul dan resepsi pernikahan mereka digelar tertutup di Bali, pada 2 Desember 2023. Momen tersebut tak hanya dihadiri keluarga dan sahabat dekat keduanya, namun juga orangtua dan adik-adik Ashraf Sinclair.*

(SIS)