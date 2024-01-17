Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Andhara Early Jualan Sushi dan Jadi Sopir Antar Jemput Sekolah

Muhammad Naufal Andriansyah , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |14:17 WIB
Cerita Andhara Early Jualan Sushi dan Jadi Sopir Antar Jemput Sekolah
Cerita Andhara Early jualan sushi dan jadi sopir antar jemput sekolah. (Foto: Instagram/@andharaearly)
A
A
A

JAKARTA - Aktris Andhara Early memang sudah cukup lama tak tampil di layar kaca. Setelah menikah, dia memilih untuk fokus mengurus anak dan rumah tangganya. 

Terkadang, sang aktris membagikan kesehariannya sebagai ibu lewat Instagram. Dalam salah satu unggahannya, Andhara mengaku, kini berjualan sushi dan menjadi sopir antar jemput sekolah.

“Selain bangun jam 03.30 pagi untuk bikin sushi ala-ala yang dijual di kantin sekolah Gham, aku juga jadi driver antar jemput anak dan teman-teman sekolahnya,” katanya. 

Andhara mengaku, alasannya menjadi sopir antar jemput karena tak tega melihat teman-teman sekolah anaknya yang pulang sekolah naik ojek online. Apalagi, beberapa dari mereka adalah anak perempuan.

Cerita Andhara Early jualan sushi dan jadi sopir antar jemput sekolah. (Foto: Instagram/@andharaearly)

