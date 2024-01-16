Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

BCL Kembali Tampil Terbuka Sepulang Umrah, Netizen: Kembali ke Setelan Pabrik

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |08:42 WIB
BCL Kembali Tampil Terbuka Sepulang Umrah, Netizen: Kembali ke Setelan Pabrik
BCL kembali tampil terbuka sepulang umrah (Foto: Instagram/itsmebcl)
A
A
A

JAKARTA - Bunga Citra Lestari sudah kembali ke Indonesia, usai menjalani ibadah umrah. Tak sendiri, kepergiannya untuk menjalani ibadah umrah dilakukannya bersama suami, anak dan juga ibu kandungnya.

Selama menjalani umrah, penampilan BCL pun banyak dipuji netizen. Pasalnya istri dari Tiko Aryawardhana itu terlihat cantik dan anggun dengan balutan hijab bahkan cadar.

Sayangnya, penampilan BCL berhijab itu hanya sebentar. Kini perempuan yang akrab disapa Unge itu tampil seperti biasa, tanpa hijab.

Hal itu terlihat dari unggahan terbaru di Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu BCL mengaku sangat menyukai koleksi tas dari brand ternama di dunia.

BCL

BCL kembali tampil terbuka sepulang umrah (Foto: Instagram/itsmebcl)

"Fallin in love all over again @gucci," tulis BCL di kolom keterangan, dikutip Selasa (16/1/2024).

Sontak saja, unggahan baru BCL itu dipenuhi dengan cibiran netizen. Bahkan ada yang menilai jika penampilan BCL kembali ke awal, di mana ia kerap tampil dengan pakaian terbuka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145570/bunga_citra_lestari-BfSN_large.jpg
BCL dan Tiko Ziarah ke Makam Ashraf Sinclair, Netizen: Dia Tak Pernah Benar-Benar Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/33/3128329/bunga_citra_lestari-Emug_large.jpg
BCL Ungkap Cara Sembuh dari Gangguan Kecemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3126997/bunga_citra_lestari-pTGw_large.jpg
Bunga Citra Lestari Masak Rendang Sendiri di Rumah, Porsinya Gak Kaleng-Kaleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018072/bcl-ogah-cawe-cawe-di-kasus-dugaan-penggelapan-tiko-aryawardhana-5XW4voj528.jpg
BCL Ogah Cawe-cawe di Kasus Dugaan Penggelapan Tiko Aryawardhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018037/kasus-dugaan-penggelapan-tak-pengaruhi-keharmonisan-rumah-tangga-tiko-aryawardhana-dan-bcl-1Ic5GYnHy3.jpg
Kasus Dugaan Penggelapan Tak Pengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Tiko Aryawardhana dan BCL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018003/reaksi-bunga-citra-lestari-usai-tiko-aryawardhana-dilaporkan-kasus-penggelapan-H0NZLqf85i.jpg
Reaksi Bunga Citra Lestari Usai Tiko Aryawardhana Dilaporkan Kasus Penggelapan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement