BCL Kembali Tampil Terbuka Sepulang Umrah, Netizen: Kembali ke Setelan Pabrik

JAKARTA - Bunga Citra Lestari sudah kembali ke Indonesia, usai menjalani ibadah umrah. Tak sendiri, kepergiannya untuk menjalani ibadah umrah dilakukannya bersama suami, anak dan juga ibu kandungnya.

Selama menjalani umrah, penampilan BCL pun banyak dipuji netizen. Pasalnya istri dari Tiko Aryawardhana itu terlihat cantik dan anggun dengan balutan hijab bahkan cadar.

Sayangnya, penampilan BCL berhijab itu hanya sebentar. Kini perempuan yang akrab disapa Unge itu tampil seperti biasa, tanpa hijab.

Hal itu terlihat dari unggahan terbaru di Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu BCL mengaku sangat menyukai koleksi tas dari brand ternama di dunia.

BCL kembali tampil terbuka sepulang umrah (Foto: Instagram/itsmebcl)

"Fallin in love all over again @gucci," tulis BCL di kolom keterangan, dikutip Selasa (16/1/2024).

Sontak saja, unggahan baru BCL itu dipenuhi dengan cibiran netizen. Bahkan ada yang menilai jika penampilan BCL kembali ke awal, di mana ia kerap tampil dengan pakaian terbuka.