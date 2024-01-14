Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Putra Siregar Benarkan Rumah Tangga Teuku Ryan dan Ria Ricis Bermasalah

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |12:05 WIB
Putra Siregar Benarkan Rumah Tangga Teuku Ryan dan Ria Ricis Bermasalah
Putra Siregar benarkan rumah tangga Teuku Ryan dan Ria Ricis bermasalah (Foto: Instagram/riaricis1795)
JAKARTA - Rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan belakangan menjadi sorotan masyarakat. Pernikahan yang baru 2 tahun berjalan tersebut bahkan dikabarkan tengah mengalami keretakan.

Meski Ricis dan Ryan enggan membeberkan hal tersebut, sahabat mereka yakni Putra Siregar membenarkan jika rumah tangga pasangan tersebut tengah bermasalah. Bahkan pengusaha telepon seluler itu mengatakan bahwa Ryan sempat mengunjunginya beberapa waktu lalu dan mencurahkan perasaannya soal rumah tangganya dengan sang YouTuber.

”Teuku Ryan sudah lama sih (datang ke Putra), sebenarnya saya mau buka (bisnis) di Aceh kan sama dia. Nanti saya lihat lagi keseriusan dia deh, dia kan sibuk film sekarang," kata Putra Siregar, dikutip dari tayangan Halo Selebriti.

"Beberapa kali dia mampir sih ke rumah, cuma kan dia lagi ada ini ya ada problem rumah tangga, jadi saya biarkan dia tenang dulu lah,” sambungnya.

Ria Ricis dan Teuku Ryan

Walaupun membenarkan bahwa rumah tangga Ryan dan Ricis tengah bermasalah, Putra sama sekali tidak bisa mengungkapkan detail permasalahan tersebut. Sebagai sahabat, Putra hanya meminta agar Ryan tak sungkan untuk langsung menghubunginya saat butuh teman bercerita.

”Happy yang penting ajak-ajak Ryan happy gitu. Ya udah kamu kalau mau apa ke sini aja, kan rumah papi di sini nggak kemana-mana,” ungkap Putra.

Putra pun meminta pada Ryan agar ia tak menyerah untuk mempertahankan rumah tangganya. Mengingat, Putra pun sempat berada di posisi Ryan, saat istrinya, Septia Yetri Opani melayangkan gugatan cerai.

Selain itu, ia juga meminta agar Ryan bisa terus berusaha memperjuangkan pernikahannya demi anak.

