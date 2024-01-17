Keseruan Harris Vriza Lari Bareng Ganjar Pranowo, Langsung Ketagihan

JAKARTA - Harris Vriza ikut olahraga lagi pagi bersama Ganjar Pranowo dalam acara bertajuk PENGUIN SeliwerRUN di Senayan Park.

Harris pun membagikan video saat dirinya berlari dengan sejumlah selebriti lainnya seperti Thariq Halilintar serta tentunya Ganjar Pranowo.

Dalam video yang dibagikannya, Harris tampak berlari di samping Ganjar yang berlari dengan begitu antusias dengan mengenakan kaus hijau.

Ganjar dan sang istri, Siti Atikoh diketahui hobi olahraga lari pagi. Selain untuk mencari keringat, olahraga pagi menurutnya menyenangkan lantaran dilakukan sembari berinteraksi langsung dengan masyarakat sekitar. Bahkan di acara ini pun, Ganjar sempat menyambangi beberapa pelaku UMKM.

Harris pun mengapresiasi Ganjar yang hobi berolahraga lantaran menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Harris pun sampai ketagihan dan berharap dapat kembali berolahraga lari pagi bersama Capres nomor urut 3 itu.

"Emang boleh se pinguin sliweran ini? Katanya di balik raga yang kuat ada jiwa yang sehat. Nah kalo ga sehat nanti ga bisa ngurus negara kan hihi sehat sehat terus pak @ganjar_pranowo nanti kita lari pagi lagi ya pak," tulis Harris Vriza dalam keterangan video yang diunggahnya, Rabu (17/1/2024).