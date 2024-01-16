Mpok Atiek Ceritakan Gejala Awal Polip Membesar dan Berakar di Usus

JAKARTA - Mpok Atiek membenarkan dirinya mengalami polip yang membesar dan berakar di ususnya. Sebelumnya, Mpok Atiek telah merasakan beberapa gejala polip, seperti begah hingga sembelit.

"Awalnya perutnya ga enak terus setiap hari kaya begah, kaya kembung, kayak mules, kaya sembelit gitu. Pokoknya enggak enak deh di perut gitu," kata Mpok Atiek dalam saluran YouTube Melaney Ricardo.

Lebih lanjut, Mpok Atiek menjelaskan padahal dirinya selalu menjaga pola makannya kala itu. Dia tetap mengonsumsi sayuran dan buah secara teratur setiap harinya. Namun perutnya tetap terasa tidak enak, bahkan sangat sulit BAB. Mpok Atiek mengatakan dirinya bahkan bisa tidak BAB 3-4 hari.

Keadaan tersebut akhirnya membuat Mpok Atiek bergegas memeriksakan dirinya ke rumah sakit. Kala itu, pemeriksaannya menunjukkan tubuhnya dalam keadaan sehat. Namun, Mpok Atiek tetap diberikan rujukan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter gastro, dokter spesialis lambung.

"Cuma kalau ini Emak dirujuk ke dokter gastro khusus bagian lambung gitu. Jadi dari situ kebetulan deketan itunya dokternya ya karena rumah sakit kan jadi langsung ke bagian gastro," kata Mpok Atiek.

"Singkat cerita sudah dia USG segala macam, hasilnya ya itu tadi ada polip yang membesar di usus dan sudah berakar. Jadi harus di endoskopi sama kolonoskopi gitu," tuturnya lagi.

Sebelum melakukan pemeriksaan, Mpok Atiek menjelaskan jika dirinya merasa itu hanyalah gerd yang sedang kambuh. Dia tidak berpikir ada polip di dalam ususnya.

"Emak kira itu tadiya asam lambung. Memang emak punya gerd juga, emak kira cuma gerd. Cuma mengganggunya banget enggak bisa BAB itu. sudah enggak enak banget deh," ucap Mpok Atiek.

