Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mpok Atiek Ceritakan Gejala Awal Polip Membesar dan Berakar di Usus

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |01:01 WIB
Mpok Atiek Ceritakan Gejala Awal Polip Membesar dan Berakar di Usus
Mpok Atiek alami tumor di usus (Foto: IG Mpok Atiek)
A
A
A

JAKARTA - Mpok Atiek membenarkan dirinya mengalami polip yang membesar dan berakar di ususnya. Sebelumnya, Mpok Atiek telah merasakan beberapa gejala polip, seperti begah hingga sembelit.

"Awalnya perutnya ga enak terus setiap hari kaya begah, kaya kembung, kayak mules, kaya sembelit gitu. Pokoknya enggak enak deh di perut gitu," kata Mpok Atiek dalam saluran YouTube Melaney Ricardo.

Mpok Atiek Ceritakan Gejala Awal Polip Membesar dan Berakar di Usus

Lebih lanjut, Mpok Atiek menjelaskan padahal dirinya selalu menjaga pola makannya kala itu. Dia tetap mengonsumsi sayuran dan buah secara teratur setiap harinya. Namun perutnya tetap terasa tidak enak, bahkan sangat sulit BAB. Mpok Atiek mengatakan dirinya bahkan bisa tidak BAB 3-4 hari.

Keadaan tersebut akhirnya membuat Mpok Atiek bergegas memeriksakan dirinya ke rumah sakit. Kala itu, pemeriksaannya menunjukkan tubuhnya dalam keadaan sehat. Namun, Mpok Atiek tetap diberikan rujukan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter gastro, dokter spesialis lambung.

"Cuma kalau ini Emak dirujuk ke dokter gastro khusus bagian lambung gitu. Jadi dari situ kebetulan deketan itunya dokternya ya karena rumah sakit kan jadi langsung ke bagian gastro," kata Mpok Atiek.

"Singkat cerita sudah dia USG segala macam, hasilnya ya itu tadi ada polip yang membesar di usus dan sudah berakar. Jadi harus di endoskopi sama kolonoskopi gitu," tuturnya lagi.

Sebelum melakukan pemeriksaan, Mpok Atiek menjelaskan jika dirinya merasa itu hanyalah gerd yang sedang kambuh. Dia tidak berpikir ada polip di dalam ususnya.

"Emak kira itu tadiya asam lambung. Memang emak punya gerd juga, emak kira cuma gerd. Cuma mengganggunya banget enggak bisa BAB itu. sudah enggak enak banget deh," ucap Mpok Atiek.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/33/2956405/mpok-atik-sampai-ke-psikolog-gara-gara-diramal-meninggal-0FN66zWbp7.jpg
Mpok Atik Sampai ke Psikolog Gara-Gara Diramal Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/33/2956166/mpok-atiek-takut-meninggal-dunia-usai-merasa-belum-punya-cukup-amalan-ljqEI1YGHg.jpg
Mpok Atiek Takut Meninggal Dunia Usai Merasa Belum Punya Cukup Amalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/33/2955848/sambil-menangis-mpok-atiek-mimpi-bakal-meninggal-dunia-di-2024-SRa0gfTptk.jpg
Sambil Menangis, Mpok Atiek Mimpi Bakal Meninggal Dunia di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/33/2955758/mpok-atiek-stres-gak-bisa-tidur-karena-mimpinya-mirip-dengan-ramalan-roy-kiyoshi-2LMmlHi2dq.jpg
Mpok Atiek Stres Gak Bisa Tidur karena Mimpinya Mirip Ramalan Roy Kiyoshi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/33/2955702/trauma-mpok-atiek-tak-ingin-menikah-lagi-yOYAowbn57.jpg
Trauma, Mpok Atiek Tak Ingin Menikah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/12/33/2953501/mpok-atiek-jalani-perubahan-pola-hidup-usai-divonis-idap-tumor-jinak-di-usus-D9uT28Tje8.jpg
Mpok Atiek Jalani Perubahan Pola Hidup usai Divonis Idap Tumor Jinak di Usus
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement