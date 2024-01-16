Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anji Manji Ungkap Keinginan Ayahnya yang Belum Terwujud Sebelum Meninggal

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |13:37 WIB
Ayah Anji Manji meninggal dunia (Foto: Okezone)
BEKAS - Musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji Manji mengungkapkan keinginan mendiang ayah sambungnya, Hartiyo, yang belum terwujud sebelum meninggal dunia, Selasa (16/1/2024) dini hari tadi.

Anji mengatakan kalau almarhum Hartiyo sangat ingin jalan-jalan dengannya dan keluarga. Mantan vokalis Drive itu pun mengaku belum bisa memenuhi permintaan sang ayah karena takdir berkata lain.

"Permintaan terakhir si bapak ngajakin jalan-jalan aja sebenernya tapi kemarin pas banget akhir tahun saya ada manggung akhirnya bapak sekeluarga sama Mama sama ponakan saya sama adik pergi kita provide mobil terus kaya hotelnya sama perjalanan aja, itu aja. Belum sempat pergi lagi tapi, nggak keburu," ujar Anji Manji di Taman Pemakaman Umum (TPU) Mangun Jaya, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (16/1/2024).

Anji kemudian mengenang sosok almarhum Hartiyo. Meski bukan ayah kandung, namun Anji mengaku sangat menyayangi Hartiyo karena dinilai sebagai sosok inspiratif.

"Bapak saya ini bukan bapak kandung, bapak tiri saya bapak sambung tapi dia mengajarkan saya bagaimana bahwa hubungan keluarga itu tidak harus selalu sedarah karena beliau sangat menyayangi saya dan sangat dekat dengan saya dan juga mencontohkan kepada saya," jelasnya.

"Bapak mencontohkan kepada anak tiri atau anak sambung itu kasih sayang tidak berbeda dengan anak kandung itu juga yang saya praktekkan kepada Shafa dan Sultan. Sampai hari ini saya bapak adalah role model saya bagaimana menjadi bapak sambung yang baik," sambung Anji.

 BACA JUGA:

Halaman: 1 2
1 2
