Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anji Manji Sebut Almarhum Ayahnya Telat Penanganan Usai Terserang Stroke

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |13:18 WIB
Anji Manji Sebut Almarhum Ayahnya Telat Penanganan Usai Terserang Stroke
Ayah Anji Manji meninggal dunia (Foto: Okezone)
A
A
A

BEKASI - Musisi Anji Manji mengatakan almarhum ayah sambungnya, Hartiyo, telat penanganan setelah terserang stroke hingga akhirnya meninggal dunia pada Selasa (16/1/2024) dini hari.

Berdasarkan pantauan, Anji Manji turut mengantarkan jenazah sang ayah ke tempat peristirahatan terakhirnya di Taman Pemakaman Umun (TPU) Mangun Jaya, Bekasi Timur, Jawa Barat.

Anji Manji Sebut Almarhum Ayahnya Telat Penanganan Usai Terserang Stroke

Mantan vokalis Drive itu mengenakan busana serba hitam lengkap dengan kacamata warna senada. Anji pun tak kuasa menahan air matanya ketika melihat jenazah sang ayah dimasukan ke liang lahat.

"Bapak wafatnya dini hari jam 03.00 WIB lewat 2 tapi sebenarnya secara medis tuh sudah dari jam 2, jadi saya juga kan baru aja dari rumah sakit saya balik ke rumah belum lama di rumah terus ditelfon lagi Bapak kritis," ujar Anji Manji usai proses pemakaman ayahnya di TPU Mangun Jaya, Bekasi Timur, Jawa Barat, Selasa (16/1/2024).

Anji kemudian mengungkap fakta sebelum ayahnya meninggal dunia. Dia mengatakan pihak keluarga sempat ditolak dua rumah sakit saat membawa Hartiyo yang tengah terserang stroke.

Oleh karena itu, stroke yang menyerang Hartiyo pun lambat penanganan.

"Rumah sakit pertama nggak bisa, rumah sakit kedua nggak bisa karena penuh, akhirnya rumah sakit ketiga jadi emang udah terlambat," ujar Anji Manji.

"Karena sebenarnya kalau stroke gitu kan asupan atau aliran darah ke otak itu kan terhambat jadi karena mungkin kurang cepat kondisi Bapak menurun-menurun dan akhirnya meninggal," tandasnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/205/3151448/anji_manji-16ez_large.jpg
Tak Dapat Royalti dari Lagu yang Diciptakan, Anji: Nol Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150697/anji_manji-LRS0_large.jpg
Anji Manji Ikhlas Tak Dapat Performing Rights dari Penyanyi yang Bawakan Lagunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150464/anji_manji-n9ou_large.jpg
Ogah Bahas Royalti Musik, Anji Manji: Sudah Terlalu Bising
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/205/3120945/anji-kqAH_large.jpg
Hari Musik Nasional, Anji Soroti Royalti Musik dan Sistem Direct License
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/205/3118185/anji_musik-27Nr_large.jpg
Anji Manji Jelaskan Sistem Royalti via Direct License: Nggak Repot Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/33/3114597/anji_manji-RrdW_large.jpg
5 Sumber Kekayaan Anji Manji dari Musik hingga Bisnis
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement