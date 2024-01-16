Anji Manji Sebut Almarhum Ayahnya Telat Penanganan Usai Terserang Stroke

BEKASI - Musisi Anji Manji mengatakan almarhum ayah sambungnya, Hartiyo, telat penanganan setelah terserang stroke hingga akhirnya meninggal dunia pada Selasa (16/1/2024) dini hari.

Berdasarkan pantauan, Anji Manji turut mengantarkan jenazah sang ayah ke tempat peristirahatan terakhirnya di Taman Pemakaman Umun (TPU) Mangun Jaya, Bekasi Timur, Jawa Barat.

Mantan vokalis Drive itu mengenakan busana serba hitam lengkap dengan kacamata warna senada. Anji pun tak kuasa menahan air matanya ketika melihat jenazah sang ayah dimasukan ke liang lahat.

"Bapak wafatnya dini hari jam 03.00 WIB lewat 2 tapi sebenarnya secara medis tuh sudah dari jam 2, jadi saya juga kan baru aja dari rumah sakit saya balik ke rumah belum lama di rumah terus ditelfon lagi Bapak kritis," ujar Anji Manji usai proses pemakaman ayahnya di TPU Mangun Jaya, Bekasi Timur, Jawa Barat, Selasa (16/1/2024).

Anji kemudian mengungkap fakta sebelum ayahnya meninggal dunia. Dia mengatakan pihak keluarga sempat ditolak dua rumah sakit saat membawa Hartiyo yang tengah terserang stroke.

Oleh karena itu, stroke yang menyerang Hartiyo pun lambat penanganan.

"Rumah sakit pertama nggak bisa, rumah sakit kedua nggak bisa karena penuh, akhirnya rumah sakit ketiga jadi emang udah terlambat," ujar Anji Manji.

"Karena sebenarnya kalau stroke gitu kan asupan atau aliran darah ke otak itu kan terhambat jadi karena mungkin kurang cepat kondisi Bapak menurun-menurun dan akhirnya meninggal," tandasnya.

