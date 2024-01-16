Anji Manji Sempat Berharap Ayahnya Siuman Sebelum Meninggal

Anji sempat berharap ayahnya siuman sebelum meninggal dunia (Foto: Instagram/duniamanji)

JAKARTA - Anji saat ini tengah dirundung duka mendalam. Ayahnya, Hartiyo, telah meninggal dunia pada Selasa (16/1/2024) dini hari.

Kabar duka ini diketahui lewat unggahan terbaru mantan vokalis Drive tersebut di Instagram Story-nya. Dalam postingan itu, Anji juga membagikan foto sang ayah sebelum berpulang, namun dalam kondisi tak sadarkan diri.

BACA JUGA: Ayah Anji Manji Meninggal Akibat Stroke di Usia 73 Tahun

Sebelum akhirnya sang ayah meninggal dunia, pelantun Dia itu pun sempat berharap sang ayah bisa siuman. Sayangnya, takdir berkata lain.

"Lekas siuman Bapak," tulis Anji Manji dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (16/1/2024).

Anji sempat berharap ayahnya siuman sebelum meninggal dunia (Foto: Instagram/duniamanji)





Belum diketahui pasti terkait penyakit yang diidap mendiang Hartiyo. Namun, Anji sempat membagikan informasi seputar penyakit stroke melalui unggahan tersebut.

"Gejala penyakit stroke, setiap bagian otak bertugas mengendalikan bagian tubuh yang berbeda, sehingga gejala stroke bergantung pada bagian otak yang terserang dan tingkat kerusakannya, itulah sebabnya gejala stroke bisa bervariasi pada tiap pengidap. Namun biasanya stroke bisa terjadi secara mendadak," demikian informasi penyakit stroke yang dibagikan Anji.

Selang beberapa jam, Hartiyo dikabarkan meninggal dunia di usia 73 tahun tepat pada pukul 03.12 WIB.