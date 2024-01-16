JAKARTA - Kabar duka datang dari musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji. Ayahnya, Hartiyo, meninggal dunia pada Selasa (16/1/2024) pukul 03.12 WIB.
Kabar duka ini dibagikan langsung oleh Anji Manji melalui unggahan di Instagram Story @duniamanji. Sebelum meninggal dunia, Anji sempat membagikan foto terakhir sang ayah yang terbaring lemah di rumah sakit dengan tangan diinfus.
"Lekas siuman Bapak," tulis Anji Manji dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (16/1/2024).
Selain itu, Anji juga membagikan penjelasan dari penyakit stroke. Kuat dugaan, ayah Anji sendiri juga meninggal usai penyakit tersebut.
Ayah Anji meninggal dunia hari ini (Foto: Instagram/duniamanji)
Selang beberapa jam kemudian, Anji kembali membagikan foto ayahandanya, namun hanya pada bagian tangan.