HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kabar Duka, Ayah Anji Meninggal Dunia Hari Ini

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |08:28 WIB
Kabar Duka, Ayah Anji Meninggal Dunia Hari Ini
Ayah Anji meninggal dunia hari ini (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kabar duka datang dari musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji. Ayahnya, Hartiyo, meninggal dunia pada Selasa (16/1/2024) pukul 03.12 WIB.

Kabar duka ini dibagikan langsung oleh Anji Manji melalui unggahan di Instagram Story @duniamanji. Sebelum meninggal dunia, Anji sempat membagikan foto terakhir sang ayah yang terbaring lemah di rumah sakit dengan tangan diinfus.

"Lekas siuman Bapak," tulis Anji Manji dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (16/1/2024).

Selain itu, Anji juga membagikan penjelasan dari penyakit stroke. Kuat dugaan, ayah Anji sendiri juga meninggal usai penyakit tersebut.

Ayah Anji meninggal dunia

Ayah Anji meninggal dunia hari ini (Foto: Instagram/duniamanji)


Selang beberapa jam kemudian, Anji kembali membagikan foto ayahandanya, namun hanya pada bagian tangan.

