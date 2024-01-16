Kabar Duka, Ayah Anji Meninggal Dunia Hari Ini

Ayah Anji meninggal dunia hari ini (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kabar duka datang dari musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji. Ayahnya, Hartiyo, meninggal dunia pada Selasa (16/1/2024) pukul 03.12 WIB.

Kabar duka ini dibagikan langsung oleh Anji Manji melalui unggahan di Instagram Story @duniamanji. Sebelum meninggal dunia, Anji sempat membagikan foto terakhir sang ayah yang terbaring lemah di rumah sakit dengan tangan diinfus.

BACA JUGA: Anji Manji Rilis Daftar Lagu Ciptaannya yang Tak Pernah Bayar Royalti

"Lekas siuman Bapak," tulis Anji Manji dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (16/1/2024).

Selain itu, Anji juga membagikan penjelasan dari penyakit stroke. Kuat dugaan, ayah Anji sendiri juga meninggal usai penyakit tersebut.

Ayah Anji meninggal dunia hari ini (Foto: Instagram/duniamanji)





Selang beberapa jam kemudian, Anji kembali membagikan foto ayahandanya, namun hanya pada bagian tangan.