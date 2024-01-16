Ayah Anji Manji Meninggal Akibat Stroke di Usia 73 Tahun

Ayah Anji meninggal dunia akibat stroke di usia 73 tahun (Foto: Instagram/duniamanji)

JAKARTA - Musisi Erdian Aji Prihartanto, alias Anji datang dengan kabar duka. Ayahnya, Hartiyo, telah meninggal dunia pada hari ini, Selasa (16/1/2024) di rumah sakit sekitar pukul 03.12 WIB.

Sebelumnya, ayah dari Anji diketahui sempat mengidap stroke.

Kabar duka ini dibagikan mantan vokalis Drive itu melalui Instagram Story-nya. Padahal, Anji sempat berharap sang ayah bisa siuman sebelum akhirnya meninggal dunia.

"Lekas siuman Bapak," tulis Anji Manji dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (16/1/2024).

Dalam unggahan itu, Anji juga membagikan penjelasan seputar stroke yang diidap sang ayah.

"Gejala penyakit stroke, setiap bagian otak bertugas mengendalikan bagian tubuh yang berbeda, sehingga gejala stroke bergantung pada bagian otak yang terserang dan tingkat kerusakannya, itulah sebabnya gejala stroke bisa bervariasi pada tiap pengidap," demikian informasi penyakit stroke yang dibagikan Anji.

"Namun biasanya stroke bisa terjadi secara mendadak," sambungnya.

Takdir pun berkata lain, Hartiyo menghembuskan napas di usia 73 tahun tepat pada pukul 03.12 WIB.