Anggap Desta Saudara, Boiyen Ogah Tanggapi Perjodohan

JAKARTA - Pedangdut sekaligus komedian, Boiyen, belakangan kerap dijodoh-jodohkan dengan Desta. Hal tersebut terjadi lantaran keduanya sering kali tampil bersama untuk mengisi salah satu acara di televisi.

Lantaran dianggap cocok dan chemistry diantara keduanya cukup erat, netizen pun ramai menjodoh-jodohkan keduanya. Setelah sekian lama bungkam, Boiyen pun akhirnya angkat bicara terkait perjodohan tersebut.

"Ya saya mah nggak tahu jodoh sama siapa," ujar Boiyen dalam akun YouTube Intens Investigasi.

Tak ingin gosip antara dirinya dengan Desta semakin melebar, Boiyen pun mengatakan bahwa kedekatan dirinya dengan mantan suami Natasha Rizki itu murni hanya urusan pekerjaan. Bahkan beberapa gimmick-gimmick tentunya dilakukan lantaran ia mencoba untuk bersikap profesional saat bekerja.

Boiyen ogah dijodohkan dengan Desta (Foto: Instagram/boiyenpesek)

Namun pada dasarnya, Boiyen mengaku bahwa dirinya hanya menganggap Desta seperti saudaranya sendiri. Sehingga ia tidak mungkin menjalin hubungan asmara dengan sahabat Vincent Rompies itu.

"Udah kayak abang sendiri dia mah. Cuma sempet ada gimmick aja," ucap Boiyen menambahkan.