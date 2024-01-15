Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Anji Manji Rilis Daftar Lagu Ciptaannya yang Tak Pernah Bayar Royalti

Selvianus , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |19:02 WIB
Anji Manji Rilis Daftar Lagu Ciptaannya yang Tak Pernah Bayar Royalti
Anji Manji tak dapat royalti (Foto: IG Anji)
A
A
A

JAKARTA - Anji eks Drive mengungkapan daftar lagu ciptaannya yang tak mendapatkan royalti yang dibawakan musisi lain saat manggung di sebuah acara. Hal ini disampaikan Anji melalui unggahan Instagramnya di akun @duniamanji.

Adapun lagu tersebut yakni Bersama Bintang (Drive) dan lagi lainnya, Merindukanmu (D'Masiv), Putus Atau Terus (Judika), Berpisah Itu Mudah (Rizky Febian dan Mikha), Tentang Kamu (Lyodra), dan Percaya Aku & Lelah Dilatih Rindu (Chintya Gabriella).

Anji Manji Ungkap Daftar Lagu Ciptaannya yang Tak Pernah Bayar Royalti

Dalam postingannya, pelantun Bersama Bintang itu juga menyentil Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang dinilai belum maksimal dalam mengurus royalti musisi Indonesia.

