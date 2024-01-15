JAKARTA - Anji eks Drive mengungkapan daftar lagu ciptaannya yang tak mendapatkan royalti yang dibawakan musisi lain saat manggung di sebuah acara. Hal ini disampaikan Anji melalui unggahan Instagramnya di akun @duniamanji.
Adapun lagu tersebut yakni Bersama Bintang (Drive) dan lagi lainnya, Merindukanmu (D'Masiv), Putus Atau Terus (Judika), Berpisah Itu Mudah (Rizky Febian dan Mikha), Tentang Kamu (Lyodra), dan Percaya Aku & Lelah Dilatih Rindu (Chintya Gabriella).
Dalam postingannya, pelantun Bersama Bintang itu juga menyentil Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang dinilai belum maksimal dalam mengurus royalti musisi Indonesia.