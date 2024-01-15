Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Maxime Bouttier Berusaha Ikhlas Lepas Kepergian Sang Ibunda

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |23:59 WIB
Maxime Bouttier Berusaha Ikhlas Lepas Kepergian Sang Ibunda
Maxime Bouttier ikhlas lepas kepergian ibunda (Foto: IG Maxime)
JAKARTA - Maxime Bouttier berusaha tegar dan ikhlas melepas kepergian sang ibunda, Siti Purwanti untuk selama-lamanya, pada Minggu (14/1/2024).

Hal itu terlihat jelas diraut wajahnya, sejak tiba di rumah duka di kawasan Bangka, Kemang, Jakarta Selatan hingga prosesi pemakaman yang digelar pada Senin (15/1/2024).

Maxime ditemani sang kekasih Luna Maya, dan ayahanda Patrice Bouttier mengikuti prosesi pemakaman sang ibunda.

Maxime Bouttier Berusaha Ikhlas Lepas Kepergian Sang Ibunda

Setelah prosesi pemakaman selesai, Maxime mengucapkan berterima kasih kepada semua pihak yang telah datang dan memberi doa terbaik untuk almarhumah ibundanya.

Terlebih semasa hidup ibunda dikenal sebagai sosok yang baik hati.

"Terima kasih ibu saya sangat, sangat baik. Keluarga saya yang sangat sayang kepada ibu saya dan saya selalu berterima kasih dengan itu," ucap Maxime Bouttier di TPU Jeruk Purut, Senin (15/1/2024).

Sebagai anak, Maxime berusaha untuk mengikhlaskan kepergian ibundanya tersebut.

"Jadi kita mengikhlaskan ibu saya pergi dan istirahat untuk akhirnya istirahat, terimakasih semuanya," pungkas Maxime Bouttier.

 BACA JUGA:

