Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Curhatan Anji Tak Terima Royalti dari Lagunya yang Dibawakan Penyanyi Lain

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |14:31 WIB
Curhatan Anji Tak Terima Royalti dari Lagunya yang Dibawakan Penyanyi Lain
Curhatan Anji tak terima royalti dari lagunya yang dibawakan penyanyi lain (Foto: Instagram/duniamanji)
A
A
A

JAKARTA - Musisi Anji mencurahkan keluhannya usai diduga tak pernah menerima royalti dari lagunya yang dibawakan oleh penyanyi lain saat manggung. Mantan vokalis Drive tersebut membeberkan hal ini melalui akun Instagramnya @duniamanji.

Disinyalir, suami dari Wina Natalia ini sudah mengalami masalah tersebut sejak lama, dan baru berani angkat bicara.

"Banyak Wartawan yang ingin mewawancarai saya soal royalti dari pertunjukan musik. Ya begitulah," tulis Anji dalam keterangan unggahannya dikutip Senin (15/1/2024).

Anji kemudian menjelaskan sederet lagu ciptaannya yang tak pernah menghasilkan royalti dari pertunjukan musik.

Anji

Curhatan Anji tak terima royalti dari lagunya yang dibawakan penyanyi lain (Foto: Instagram/duniamanji)


Adapun lagu tersebut yakni Bersama Bintang (Drive) dan lagi lainnya, Merindukanmu (D'Masiv), Putus Atau Terus (Judika), Berpisah Itu Mudah (Rizky Febian dan Mikha), Tentang Kamu (Lyodra), dan Percaya Aku & Lelah Dilatih Rindu (Cintya Gabriela).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/205/3151448/anji_manji-16ez_large.jpg
Tak Dapat Royalti dari Lagu yang Diciptakan, Anji: Nol Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150697/anji_manji-LRS0_large.jpg
Anji Manji Ikhlas Tak Dapat Performing Rights dari Penyanyi yang Bawakan Lagunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150464/anji_manji-n9ou_large.jpg
Ogah Bahas Royalti Musik, Anji Manji: Sudah Terlalu Bising
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/205/3120945/anji-kqAH_large.jpg
Hari Musik Nasional, Anji Soroti Royalti Musik dan Sistem Direct License
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/205/3118185/anji_musik-27Nr_large.jpg
Anji Manji Jelaskan Sistem Royalti via Direct License: Nggak Repot Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/33/3114597/anji_manji-RrdW_large.jpg
5 Sumber Kekayaan Anji Manji dari Musik hingga Bisnis
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement