Curhatan Anji Tak Terima Royalti dari Lagunya yang Dibawakan Penyanyi Lain

Curhatan Anji tak terima royalti dari lagunya yang dibawakan penyanyi lain (Foto: Instagram/duniamanji)

JAKARTA - Musisi Anji mencurahkan keluhannya usai diduga tak pernah menerima royalti dari lagunya yang dibawakan oleh penyanyi lain saat manggung. Mantan vokalis Drive tersebut membeberkan hal ini melalui akun Instagramnya @duniamanji.

Disinyalir, suami dari Wina Natalia ini sudah mengalami masalah tersebut sejak lama, dan baru berani angkat bicara.

"Banyak Wartawan yang ingin mewawancarai saya soal royalti dari pertunjukan musik. Ya begitulah," tulis Anji dalam keterangan unggahannya dikutip Senin (15/1/2024).

Anji kemudian menjelaskan sederet lagu ciptaannya yang tak pernah menghasilkan royalti dari pertunjukan musik.

Adapun lagu tersebut yakni Bersama Bintang (Drive) dan lagi lainnya, Merindukanmu (D'Masiv), Putus Atau Terus (Judika), Berpisah Itu Mudah (Rizky Febian dan Mikha), Tentang Kamu (Lyodra), dan Percaya Aku & Lelah Dilatih Rindu (Cintya Gabriela).