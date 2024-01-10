Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Anji yang Menyebut Rizky Febian Tak Bayar Royalti Atas Lagu Berpisah Itu Mudah

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |20:05 WIB
Biodata dan Agama Anji yang Menyebut Rizky Febian Tak Bayar Royalti Atas Lagu <i>Berpisah Itu Mudah</i>
Biodata dan Agama Anji (Foto: Instagram/duniamanji)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Anji menjadi pembahasan yang cukup menarik. Pasalnya ia baru saja membeberkan sebuah kenyataan bahwa ternyata dirinya tidak pernah menerima royalti dari sebuah lagu yang diciptakannya.

Melalui akun Instagram, pria 45 tahun ini mengatakan bahwa ia tidak pernah menerima royalti atas lagu Berpisah Itu Mudah yang dipopulerkan oleh Rizky Febian featuring Mikha Tambayong. Oleh karenanya, ia memilih untuk membawakan lagu tersebut sendiri.

"Karena tidak pernah mendapat hak sebagai Pencipta lagu dari lagu Berpisah Itu Mudah, jadinya saya bawakan sendiri di panggung," ujar dikutip dari unggahan Instagram Story-nya, Rabu (10/1/2024).

Lahir dengan nama lengkap Erdian Aji Prihartanto, pria berkepala plontos ini dikenal dengan nama panggung Anji. Usai memiliki anak dari pernikahannya dengan Wina Natalia, ia pun dikenal luas sebagai Manji, yang sebenarnya merupakan nama panggilan dari buah hatinya.

Anji

Biodata dan Agama Anji (Foto: Instagram/duniamanji)


Anji diketahui menikah dengan Wina Natalia pada 2012. Dari pernikahan tersebut, pria yang menganut agama Islam ini memiliki dua anak kandung bernama Sagar Omar Nagata dan Sigra Umar Narada.

Sebelum menikah dengan Wina, Anji diketahui sempat memiliki hubungan dengan Sheila Marcia hingga membuat artis 34 tahun itu hamil dan melahirkan seorang anak perempuan pada 2010. Anji pun mengakui bahwa putri Sheila yang bernama Leticia Charlotte Agraciana Joseph adalah putri biologisnya.

Anji pertama kali terjun ke dunia hiburan usai mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol di 2004. Sayangnya, ia tidak lolos dan pada 2005, Anji pun bergabung dengan grup musik Drive.

Saat masih bersama Drive, Anji diketahui pernah membuat single duet bersama artis Titi Kamal. Lagu berjudul Resah Tanpamu itu bahkan masuk dalam album milik Titi bertajuk Lebih Baik Sendiri.

Sayangnya, kebersamaan Anji dengan Drive hanya bertahan selama kurang lebih 6 tahun. Tepatnya di Mei 2011, Anji pun memutuskan untuk hengkang dari Drive lantaran terjadinya konflik dengan manajemen.

Halaman:
1 2
