5 Band Asli Bandung yang Paling Terkenal

JAKARTA - Bandung tak ada habisnya menelurkan band berbakat. Banyak band terkenal Indonesia yang lahir dari Bandung. Band tersebut bahkan bisa eksis hingga saat ini.

Lahirnya musisi dan seniman besar dari Bandung tak lepas dari akar budaya. Berkesenian tampak erat dengan masyarakatnya. Hal ini yang kemudian banyak musisi yang hadir karena didukung dengan suasana dan lingkungan.

Berikut 5 Band Asli Bandung yang Paling Terkenal

1. Noah





Noah adalah grup musik rock Indonesia yang dibentuk pada tahun 2000 di Bandung, Jawa Barat.

Nama Peterpan sendiri didapatkan secara tidak sengaja. Boris, julukan Ariel, mengisahkan jika pada saat itu Andika dan ibunya tengah berada di Puncak, Bogor. Di sana Andika melihat ada warung sate kelinci bernama Peterpan.

Setelah itu Andika bertemu dengan Ariel cs yang tengah mempersiapkan audisi untuk menjadi home band di cafe. Andika pun mengusulkan untuk menggunakan nama Peterpan sebagai nama band. Ariel cs yang tengah pusing mempersiapkan audisi pun tanpa pikir panjang langsung menyetujuinya.

2. GIGI





Gigi menjadi band papan atas Indonesia. Band ini terbentuk pada 1994 dengan inisiasi Dewa Budjana.

Personel Gigi saat itu, Baron, Thomas, Ronald, Budjana dan Armand telah malang melintang di industri musik dengan kariernya masing-masing.

Dewa Budjana kala itu mempunyai cita-cita membentuk sebuah band dengan dua pemain gitar hingga kemudian membentuk band ini pada 22 Maret 1994.

Gigi berhasil menghasilkan album perdana bertajuk Dunia pada 1995. Lagu Janji dalam album tersebut berhasil melejitkan Gigi ke atas panggung industri musik Indonesia sebagai grup yang diperhitungkan keberadaan dan musikalitasnya.

3. The S.I.G.I.T





The S.I.G.I.T atau singkatan dari The Super Insurgent Group of Intemperance Talent merupakan band rock asal Bandung. Band yang terdiri dari Rektivianto Yoewono, Aditya Bagja Mulyana, Farri Icksan Wibisana, dan Donar Armando Ekana itu sebenarnya tidak ingin dikategorikan pada aliran tertentu. Namun musik mereka digambarkan seperti band rock garasi yang musiknya sering dibandingkan dengan Wolfmother dan The Datsuns.

Pada tahun 2004, mereka merilis mini album yang berjudul The S.I.G.I.T. Sejak merilis album tersebut, nama pelantun “Soul Sister” ini langsung terkenal di Bandung dan Jakarta. Bahkan The S.I.G.I.T sebagai band Rock N Roll terpanas.

