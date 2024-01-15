Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

5 Band Asli Bandung yang Paling Terkenal

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |21:30 WIB
5 Band Asli Bandung yang Paling Terkenal
5 Band Asli Bandung yang Paling Terkenal (Foto: IG The SIGIT)
A
A
A

JAKARTA - Bandung tak ada habisnya menelurkan band berbakat. Banyak band terkenal Indonesia yang lahir dari Bandung. Band tersebut bahkan bisa eksis hingga saat ini.

Lahirnya musisi dan seniman besar dari Bandung tak lepas dari akar budaya. Berkesenian tampak erat dengan masyarakatnya. Hal ini yang kemudian banyak musisi yang hadir karena didukung dengan suasana dan lingkungan.

Berikut 5 Band Asli Bandung yang Paling Terkenal

1. Noah

5 Band Asli Bandung yang Paling Terkenal

Noah adalah grup musik rock Indonesia yang dibentuk pada tahun 2000 di Bandung, Jawa Barat.

Nama Peterpan sendiri didapatkan secara tidak sengaja. Boris, julukan Ariel, mengisahkan jika pada saat itu Andika dan ibunya tengah berada di Puncak, Bogor. Di sana Andika melihat ada warung sate kelinci bernama Peterpan.

Setelah itu Andika bertemu dengan Ariel cs yang tengah mempersiapkan audisi untuk menjadi home band di cafe. Andika pun mengusulkan untuk menggunakan nama Peterpan sebagai nama band. Ariel cs yang tengah pusing mempersiapkan audisi pun tanpa pikir panjang langsung menyetujuinya.

2. GIGI

Gigi

Gigi menjadi band papan atas Indonesia. Band ini terbentuk pada 1994 dengan inisiasi Dewa Budjana.

Personel Gigi saat itu, Baron, Thomas, Ronald, Budjana dan Armand telah malang melintang di industri musik dengan kariernya masing-masing.

Dewa Budjana kala itu mempunyai cita-cita membentuk sebuah band dengan dua pemain gitar hingga kemudian membentuk band ini pada 22 Maret 1994.

Gigi berhasil menghasilkan album perdana bertajuk Dunia pada 1995. Lagu Janji dalam album tersebut berhasil melejitkan Gigi ke atas panggung industri musik Indonesia sebagai grup yang diperhitungkan keberadaan dan musikalitasnya.

3. The S.I.G.I.T

The SIGIT

The S.I.G.I.T atau singkatan dari The Super Insurgent Group of Intemperance Talent merupakan band rock asal Bandung. Band yang terdiri dari Rektivianto Yoewono, Aditya Bagja Mulyana, Farri Icksan Wibisana, dan Donar Armando Ekana itu sebenarnya tidak ingin dikategorikan pada aliran tertentu. Namun musik mereka digambarkan seperti band rock garasi yang musiknya sering dibandingkan dengan Wolfmother dan The Datsuns.

Pada tahun 2004, mereka merilis mini album yang berjudul The S.I.G.I.T. Sejak merilis album tersebut, nama pelantun “Soul Sister” ini langsung terkenal di Bandung dan Jakarta. Bahkan The S.I.G.I.T sebagai band Rock N Roll terpanas.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155230/justin_bieber-DxZn_large.jpg
5 Penyanyi yang Lepas dari Manager Scooter Braun, Terbaru Justin Bieber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/33/3140451/artis_indonesia-UVy0_large.jpg
4 Artis Indonesia Tampil Memukau di Red Carpet Cannes Film Festival 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/33/3138492/celine_evangelista-4oHL_large.jpg
5 Artis Ibadah ke Tanah Suci Usai Mualaf, Ada Mahalini hingga Davina Karamoy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/33/3135571/ammar_zoni-pC4o_large.jpg
8 Artis Terkenal yang Tersandung Kasus Narkoba sampai Tiga Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/205/3129445/david_guetta-Yk84_large.jpg
10 DJ Terkaya di Dunia, Punya Harta Hampir Rp5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/205/3110269/coldplay-6RfQ_large.jpg
4 Band Top Dunia dengan Tarif Manggung Fantastis
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement