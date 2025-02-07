Kisruh Royalti, Anji Manji: Pencipta Lagu Tak Mendapatkan Hak dari Panggung

(Foto: IG Anji)

JAKARTA - Musisi Erdian Aji Prihartanto atau yang lebih dikenal sebagai Anji Manji, mengungkap keluhan para pencipta lagu yang belum menerima royalti dari sejumlah penyanyi ternama. Hal ini mencuat setelah kasus Ari Bias dan Agnez Monica menjadi sorotan publik.

Menurut Anji, persoalan royalti dalam industri musik kerap terjadi akibat kebiasaan buruk, baik dari pihak penyanyi maupun manajemen mereka.

Lewat unggahan di Instagram, Anji membagikan sebuah konten berisi curhatan para pencipta lagu hits, seperti Denny Chasmala, Vicky Tri Prasetyo, hingga M Fredy Harahap. Percakapan tersebut diyakini terjadi beberapa tahun lalu.

"Sisi gelap industri musik Indonesia. Maaf jika membawa nama Agnezmo, Happy Asmara, dan Fatin," tulis Anji, dikutip Jumat (7/2/2025).

Ia juga menyoroti kebiasaan dalam industri musik yang menganggap membawakan lagu seseorang tidak memerlukan izin dari penciptanya.

"Sudah jadi kebiasaan dari anggapan bahwa membawakan lagu apapun tidak perlu minta izin penciptanya," lanjutnya.

Selain itu, Anji menyoroti peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang seharusnya menjadi penghubung dalam penyaluran royalti bagi para pencipta lagu.

"Kenyataan: Pencipta lagu tidak mendapat haknya dari panggung manapun. Silakan dikonfirmasi langsung," tegasnya.