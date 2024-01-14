Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Felicya Angelista Ikut Geram Lihat Ibu yang Baru Melahirkan Kena Body Shaming

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |02:30 WIB
Felicya Angelista Ikut Geram Lihat Ibu yang Baru Melahirkan Kena Body Shaming
Felicya Angelista geram lihat ibu baru melahirkan kena body shaming (Foto: Instagram/felicyangelista_)
A
A
A

JAKARTA - Aurel Hermansyah sempat mendapat komentar pedas dari netizen terkait bentuk dan bobot tubuhnya yang naik sejak hamil hingga melahirkan. Sebagai seorang ibu, Felicya Angelista pun ikut prihatin dengan fenomena tersebut.

Pasalnya, dia memahami betul kondisi seorang ibu yang tak lagi peduli dengan bentuk tubuhnya lantaran ingin memberikan ASI yang terbaik untuk anaknya. Felicya merasa miris melihat seorang ibu yang justru dibully saat ingin memprioritaskan anaknya.

"Itu kasihan sih karena badan ibu berubah kan bentuk suatu pengorbanan kita karena kita prioritasin kesehatan anak-anak," ujar Felicya di kawasan Alam Sutera, Tangerang, belum lama ini.

Felicya pun mengalami kondisi dimana dirinya harus menjaga asupan makanannya agar ASInya berkualitas. Porsi makannya pun bertambah sehingga berat badannya tak kunjung turun.Tapi hal itu lumrah terjadi sebagai bentuk pengorbanan ibu kepada anaknya.

Felicya Angelista dan keluarga

Felicya Angelista geram lihat ibu baru melahirkan kena body shaming (Foto: Instagram/felicyangelista_)


"Waktu itu juga ASI jadi makannya banyak terus karena biar ASI bagus dan berkualitas. Jadi kalau emang ibu-ibu badannya berubah karena abis lahiran dan ASI berarti mereka bener-bener prioritaskan anaknya," sambungnya.

Halaman:
1 2
