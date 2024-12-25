Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Felicya Angelista dan Hito Rayakan Natal Pertama di Rumah Sendiri: Kado Spesial Tahun Ini

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |11:01 WIB
JAKARTA - Felicya Angelista dan Immanuel Caesar Hito merayakan Hari Natal 2024 dengan penuh sukacita. Tahun ini menjadi Natal pertama mereka yang dirayakan bersama kedua buah hati mereka, Graziella Bible dan Zefanya Graneth.

Melalui akun Instagram pribadinya, Felicya membagikan momen kebersamaan keluarga kecilnya saat menghias pohon Natal di rumah mereka. Dalam video tersebut, terlihat Felicya, Hito, dan kedua putrinya asyik menata pohon Natal dengan penuh semangat.

"Selalu merasa seperti anak kecil saat Natal, karena ini adalah waktu paling indah dalam setahun. Puji Tuhan, ini perayaan Natal pertama kita berempat di rumah ini, rumah pertama kita sejak menikah," tulis Felicya di akun Instagramnya, @felicyangelista_, pada Rabu (25/12/2024).

Felicya Angelista dan Hito Rayakan Natal Pertama di Rumah Sendiri: Kado Spesial Tahun Ini

Natal kali ini terasa istimewa bagi Feli dan Hito, karena mereka dapat merayakannya di rumah pertama mereka sejak resmi menikah. Felicya mengungkapkan rasa syukurnya atas momen ini yang ia anggap sebagai kado Natal dari Tuhan.

