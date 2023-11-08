Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Felicya Angelista: Saya Mendukung Kemerdekaan Palestina

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |12:28 WIB
Felicya Angelista: Saya Mendukung Kemerdekaan Palestina
Felicya Angelista dukung kemerdekaan Palestina (Foto: Ig Feli)
A
A
A

JAKARTA - Felicya Angelista mengakui kesalahan dan menyampaikan permintaan maaf. Ia menyampaikan video yang diunggahnya soal Palestina dan Israel. Video tersebut menurutnya dibuat tanpa persiapan yang matang dan telah mengalami proses pengeditan yang kurang tepat sehingga menimbulkan kesimpangsiuran informasi.

"Kesalahan adalah guru terbaik, dan saya telah belajar dari kesalahan yang saya buat," ungkap Felicya dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone.

Felicya mengungkapkan solidaritasnya kepada rakyat Palestina. "Empati saya mendalam, dan posisi saya sangat jelas mendukung kemerdekaan dan hak asasi rakyat Palestina," tegasnya, menegaskan kembali posisinya yang selaras dengan sikap resmi pemerintah Indonesia.

Felicya Angelista: Saya Mendukung Kemerdekaan Palestina

Lebih lanjut Felicya menjelaskan bahwa dalam video itu, kata "genosida" — yang krusial untuk menyampaikan keseluruhan pesannya — telah tidak sengaja terhapus selama pengeditan, menyisakan kata "peperangan" yang menyebabkan miskonsepsi yang mendalam. "Saya sangat menyesali ini, dan mengakui bahwa kami harus lebih cermat," tambahnya.

Sementara itu mengenai kunjungannya ke Yerusalem sebagai umat Kristiani, Felicya menjelaskan, dia melakukan perjalanan ibadah tersebut pada 2019. Ia berharap penjelasannya ini akan meredakan salah paham yang mungkin timbul atas niat baiknya. Melalui kesempatan ini, Felicya Angelista berharap untuk membangun kembali kepercayaan dan menegaskan kembali dedikasinya untuk perdamaian dan kemanusiaan.

"Terima kasih atas pengertian dan ruang yang diberikan kepada saya untuk tumbuh dan belajar," katanya, menutup dengan harapan positif.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/33/3098608/felicya_angelista-0IEX_large.jpg
Felicya Angelista dan Hito Rayakan Natal Pertama di Rumah Sendiri: Kado Spesial Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/33/2975342/felicya-angelista-tak-tutup-kemungkinan-tambah-momongan-lagi-6q2ly8DxL9.jpg
Felicya Angelista Tak Tutup Kemungkinan Tambah Momongan Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/33/2954646/felicya-angelista-ikut-geram-lihat-ibu-yang-baru-melahirkan-kena-body-shaming-RZFu2XcZck.jpg
Felicya Angelista Ikut Geram Lihat Ibu yang Baru Melahirkan Kena Body Shaming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/33/2917303/dituding-pro-israel-felicya-angelista-ada-kesalahan-pada-pengeditan-video-HzkBzCaXSw.jpg
Dituding Pro Israel, Felicya Angelista: Ada Kesalahan pada Pengeditan Video
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/33/2916148/felicya-angelista-diseruduk-netizen-usai-diduga-pro-israel-gf0NaakZJW.jpg
Felicya Angelista Diseruduk Netizen Usai Diduga Pro Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/33/2915708/dianggap-pro-israel-felicya-angelista-menangis-di-video-klarifikasi-UQs9Rg9BPz.jpg
Dianggap Pro Israel, Felicya Angelista Menangis di Video Klarifikasi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement