Kiky Saputri Ungkap Kebiasaan Aneh di Usia Kehamilan 7 Minggu

Kiky Saputri ungkap kebiasaan aneh di usia kehamilan 7 minggu (Foto: Instagram/kikysaputrii)

JAKARTA - Kiky Saputri saat ini tengah mengandung anak pertamanya. Menginjak usia kehamilan 7 minggu, Kiky Saputri mengaku sudah mulai mengalami beberapa perubahan.

Selain ngidam, ia pun mengaku memiliki kebiasaan aneh di tengah kondisi kehamilannya. Salah satunya harus tidur di bawah ketiak sang suami, Muhammad Khairi.

BACA JUGA: Kiky Saputri Sempat Pingsan di Rumah Sakit saat Periksa Kandungan

"Sekarang kalau tidur harus di ketek suami," ucap Kiky Saputri saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2024).

Rupanya, tidak ada maksud khusus dari permintaan Kiky Saputri tersebut. Ia hanya tidak mau sang suami pergi meninggalkannya.

Kiky Saputri ungkap kebiasaan aneh di usia kehamilan 7 minggu (Foto: Instagram/kikysaputrii)





"Enggak sih biar dia enggak ke mana-mana aja. Alasan aja gue," jelas Kiky Saputri sambil tertawa.