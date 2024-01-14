Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiki Farrel Ajak Ayahnya Umrah Setelah 22 Tahun Hidup Berjauhan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |22:45 WIB
Kiki Farrel Ajak Ayahnya Umrah Setelah 22 Tahun Hidup Berjauhan
Kiki Farel ajak ayahnya umrah usai 22 tahun hidup berjauhan (Foto: Instagram/kikifarrel_)
JAKARTA - Kiki Farrel datang dengan kabar mengharukan. Ia akhirnya bisa kembali berkumpul dengan sang ayah, setelah berpisah selama 22 tahun lamanya.

Bukan tanpa sebab, pasalnya saat ia masih remaja, sang ayah sempat pergi meninggalkannya serta sang ibu. Bahkan saat ini, ayah kandung dari bintang film Raksasa Dari Jogja tersebut sudah memiliki keluarga baru.

Meski begitu, hubungannya dengan sang ayah mulai membaik. Tepatnya saat sang ibunda, Mama Dahlia, meninggal dunia pada Mei 2022.

"Sekitar umur saya 14thn beliau pergi meninggalkan kami, menghilang begitu saja. 3 bulan berlalu akhirnya saya dan almarhumah @mamadahlia09 menemukan nya. Kita datangi ke rumahnya namun akhirnya tetap saja saya & almarhumah pulang lagi," ujar Kiki Farrel mengawali ceritanya.

Selang beberapa tahun setelah kepergian ayahnya, pria 37 tahun ini pun mulai menjalani kariernya sebagai artis dan mendapati ayahnya kembali ke rumah. Sayangnya, ia merasa tak terima dengan hal tersebut dan memilih untuk mengusir ayahnya.

Kiki Farrel dan ayahnya

Kiki Farel ajak ayahnya umrah usai 22 tahun hidup berjauhan (Foto: Instagram/kikifarrel_)


"7 tahun berlalu, ketika pertama kali saya masuk ke dunia entertainment beliau pulang dan seolah baru saja pergi selama 7 jam. saya pun benci sekali kala itu. Akhirnya saya mengusir nya. Sejak saat itu sampai dengan beberapa waktu kebelakang saya sangat benci bapak saya,"

Kiki Farrel menyadari bahwa perasaan bencinya terhadap sang ayah perlahan memudar usai sang ibu pergi untuk selamanya. Ia menyadari bahwa kini, dirinya hanya memiliki satu orang tua, yakni sang ayah.

Hal itu lah yang membuatnya mulai membuka hati untuk berdamai dengan ayahnya. bahkan sampai mengajak umrah.

"Akhirnya mungkin Allah melunakan hati saya dan almh mama pun ketika masih hidup pernah bilang “ ga boleh benci sama bapak krn anak sm orang tua ga ada bekasnya, kalau mama yaudh selesai.” Bismillah saya mengajaknya umrah kali ini," sambungnya.

Lewat tulisannya, Kiki Farrel pun berusaha untuk melupakan segala kenangan dan kejadian buruk antara dirinya serta sang ayah. Ia pun berharap agar rasa kebenciannya pada sang ayah yang sempat ada beberapa tahun lalu bisa hilang.

1 2
