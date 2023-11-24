Kiki Farrel Tak Lagi Dendam dengan sang Ayah, Tapi

JAKARTA - Kiki Farrel menegaskan dirinya sudah tak memiliki dendam pribadi kepada ayah kandungnya usai ditinggal sejak masih kecil. Kiki juga telah dinasihati keluarga untuk memaafkan perilaku ayahnya itu.

"Dari keluargakan menasehati bagaimana pun nggak boleh itu orang tua jadi biasa ajah. Makanya sekarang berusaha untuk biasa aja," kata Kiki Farrel saat ditemui di Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Akan tetapi, pria 39 tahun itu mengaku belum bisa memperbaiki hubungan dengan sang ayah sepenuhnya.

"Tapi nggak bisa untuk deket ya, dendam udah nggak ada Alhamdulillah. Kalau balik lagi kaya dulu, nggak," tutur Kiki Farrel.

Kini, Kiki merasa sudah bisa hidup mandiri tanpa mengandalkan ayahnya itu. Apalagi, karier Kiki di dunia hiburan sejak 2008 silam masih stabil hingga hari ini.

"Maksud gue umur gue udah 30 lebihan ya sekarang aku udah bisa hidupi diri sendiri bukanya sombong ya kalau ketemu ya sudah biasa aja," ujarnya.

Aktor sekaligus penyanyi ini juga menyadari jika dirinya yang paling sulit menerima kehadiran ayahnya lagi.

"Biar bisa nitu susah dan berjalan dengan sendirinya karena rumah Mama kan depan belakang keluarga, keluarga semua kan. Kaya adik ku kakak ku kaya menerima, mereka berdua mau duduk bareng ngobrol kalau aku nggak mau," pungkasnya.