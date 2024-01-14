Anak Siti Badriah Tetap Aktif Meski Dirawat di Rumah Sakit

Anak Siti Badriah tetap aktif meski dirawat di rumah sakit (Foto: Instagram/sitibadriahh)

JAKARTA - Putri dari pedangdut Siti Badriah, Xarena Zenata Denallie Baharudin, saat ini tengah dirawat di rumah sakit. Hal tersebut diketahui lewat unggahan dari Krisjiana Baharudin di akun Instagram pribadinya.

Meski sedang sakit, Xarena yang biasa dikenal dengan 'Xarendul' dan dijuluki bayi gemoy ini terlihat tetap aktif bergerak kesana-kemari. Bahkan bocah yang hampir berusia 2 tahun itu seolah tak bisa diam dan berbaring di atas ranjang saja.

Melalui unggahannya, pelantun Lagi Syantik ini tampak membagikan aktivitasnya bersama sang suami, yang tengah menemani putrinya di rumah sakit. Xarena yang kerap disebut 'biduan' seperti ibunya ini begitu menggemaskan saat bernyanyi dalam gendongan pengasuhnya.

Kondisinya yang sedang sakit tampaknya tak menghalangi Xarena untuk tetap aktif bernyanyi seperti yang biasa dilakukannya.

Anak Siti Badriah tetap aktif meski dirawat di rumah sakit (Foto: Instagram/krisjianabah)

Krisjiana juga membagikan potret dirinya yang tengah tidur satu ranjang bersama istri dan putrinya di rumah sakit. Krisjiana sendiri diketahui baru tiba dari Thailand dan langsung menuju rumah sakit.

"Pet mbuh ndul," tulis Krisjiana dikutip dari keterangan foto yang diunggah di Instagram pribadinya.