HOME CELEBRITY MOVIE

Jadwal Bentrok, Jo Byeong Gyu Tolak Bintangi Drama Saeraenadae

Nafisa Tahira , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |07:30 WIB
Jadwal Bentrok, Jo Byeong Gyu Tolak Bintangi Drama <i>Saeraenadae</i>
Jo Byeong Gyu tolak tawaran bintangi drama Saeraenadae. (Foto: OCN)
A
A
A

SEOUL - Jo Byeong Gyu dikabarkan menolak tawaran untuk membintangi drama Saeraenadae. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh agensi sang aktor, pada 12 Januari 2023. 

“Benar Jo Byeong Gyu mendapat tawaran membintangi drama tersebut. Namun karena jadwal (syuting) yang bentrok, dia terpaksa menolak tawaran tersebut,” ungkap HB Entertainment selaku agensi sang aktor dikutip dari Soompi, pada Sabtu (13/1/2024). 

Bersetting di era Joseon, drama Saeraenadae berkisah tentang cerita cinta antara pangeran yang mencari kebahagiaan dan perempuan sederhana yang mengejar kesuksesan. Awalnya, Jo Byeong Gyu mendapat tawaran untuk berperan sebagai Pangeran Park Yeong. 

Saat ini, aktor The Uncanny Counter tersebut tengah menunggu pemeriksaan kesehatan ulang untuk mendaftar sebagai tentara aktif saat wajib militer pada pertengahan tahun 2024. Saat pemeriksaan kesehatan tahun lalu, dia mendapat Grade 4. 

Jo Byeong Gyu menolak tawaran bintangi drama Saeraenadae. (Foto: Dispatch)

Artinya, Jo Byeong Gyu tak bisa menjadi tentara aktif karena penyakit scoliosis yang dideritanya. Tak puas dengan hasil tersebut, aktor 27 tahun tersebut mengajukan pemeriksaan kesehatan ulang pada Juni atau Juli 2024. 

Sambil mempersiapkan diri untuk wamil, sang aktor diketahui masih menjalani syuting film terbarunya, Even If I Die, One More Time. Selain itu, dia juga berusaha untuk menyelesaikan syuting drama terbarunya, Paradise.*

(SIS)

