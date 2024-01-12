Azizah Salsha Pamer Lekuk Tubuh di Balik Dress Ketat, Netizen Nyinyir

JAKARTA - Selebgram Azizah Salsha menuai kritik pedas warganet setelah mengunggah foto seksi di akun Instagram pribadinya, pada 10 Januari 2024.

Dalam foto tersebut, istri pesepak bola Pratama Arhan itu terlihat berpose dalam balutan dress ketat panjang yang memamerkan lekuk tubuhnya. Tak ada caption apapun yang ditulisnya dalam postingan tersebut.

Sebelum foto tersebut, Azizah juga mengunggah video dance mengenakan gaun ketat serupa namun berbeda warna di TikTok. Gaun ketat berwarna putih itu membuat tubuh ramping sang selebgram terlihat jelas.

Unggahan Azizah Salsha itu kemudian ramai dikomentari warganet. Sebagian mengkritik penampilannya yang dinilai terlalu terbuka. "Foto kayak gini biar apa sih Zah?" ungkap @lia***i2*.