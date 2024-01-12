Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Azizah Salsha Pamer Lekuk Tubuh di Balik Dress Ketat, Netizen Nyinyir

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |04:30 WIB
Azizah Salsha Pamer Lekuk Tubuh di Balik Dress Ketat, <i>Netizen</i> Nyinyir
Azizah Salsha pamer lekuk tubuh di balik dress ketat. (Foto: Instagram/@azizahsalsha_)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Azizah Salsha menuai kritik pedas warganet setelah mengunggah foto seksi di akun Instagram pribadinya, pada 10 Januari 2024. 

Dalam foto tersebut, istri pesepak bola Pratama Arhan itu terlihat berpose dalam balutan dress ketat panjang yang memamerkan lekuk tubuhnya. Tak ada caption apapun yang ditulisnya dalam postingan tersebut. 

Sebelum foto tersebut, Azizah juga mengunggah video dance mengenakan gaun ketat serupa namun berbeda warna di TikTok. Gaun ketat berwarna putih itu membuat tubuh ramping sang selebgram terlihat jelas. 

Unggahan Azizah Salsha itu kemudian ramai dikomentari warganet. Sebagian mengkritik penampilannya yang dinilai terlalu terbuka. "Foto kayak gini biar apa sih Zah?" ungkap @lia***i2*. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175225/azizah_salsha-VzyL_large.jpg
Azizah Salsha Diisukan Pacaran dengan Nadif Zahiruddin usai Cerai dari Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/33/3173396/azizah_salsha-1FuM_large.jpg
Azizah Salsha Pilih Main Padel saat Pratama Arhan Ucap Ikrar Talak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149429/azizah_salsha-sr8O_large.jpg
Pesona Azizah Salsha Pakai Kebaya Emas, Semakin Mirip Ariel Tatum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/33/3118112/jessica_felicia-SB3Y_large.jpg
Damai dengan Azizah Salsha, Jessica Felicia Kapok Buat Konten Kehidupan Orang Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/33/3117946/azizah_salsha-i6oA_large.jpg
Azizah Salsha Resmi Cabut Laporan Atas Jessica Felicia, Ini Alasannya Mau Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/33/3096312/azizah_salsha-M7dQ_large.jpg
5 Sumber Kekayaan Azizah Salsha, yang Digosipkan Hamil Anak Pratama Arhan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement