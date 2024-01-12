Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Caren Delano Beri Tanggapan Soal Hubungan Adiknya dengan Yama Carlos

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |03:30 WIB
Caren Delano Beri Tanggapan Soal Hubungan Adiknya dengan Yama Carlos
Tanggapan Caren Delano terkait hubungan adiknya dengan Yama Carlos (Foto: Instagram/carendelano)
A
A
A

JAKARTA - Yama Carlos sudah melabuhkan hatinya pada sosok Carina Ivola. Setelah resmi bercerai dari Arfita Dwi Putri, bapak satu anak ini pun tak ragu untuk memperkenalkan sosok Carina sebagai kekasihnya.

Menariknya, sosok Carina Ivola ternyata adalah adik kandung dari fashion stylist sekaligus presenter, Caren Delano. Sontak, kedekatan Yama dan Carina pun turut menjadi perhatian dari pria 43 tahun tersebut.

”Aku sih yang penting adikku bahagia. Karena sebenarnya adikku kan sudah pernah berumah tangga sebelumnya dan adikku sudah punya dua anak yang manis-manis. Dia juga naik turunnya banyak sekali, adikku ini,” ujar Caren Delano, di acara Pagi Pagi Ambyar.

“Ada satu hal memang yang membuat aku tidak bisa banyak komplain tentang adikku karena dia pun tidak pernah komplain tentang siapa aku,” sambungnya.

Yama Carlos dan Carina Ivola

Tanggapan Caren Delano terkait hubungan adiknya dengan Yama Carlos (Foto: Instagram/yamacarlos7)

Sebagai kakak, Caren merasa bahwa ia tidak berhak menuntut adiknya, termasuk soal asmara. Akan tetapi, ia berharap agar Carina selalu mendapatkan yang terbaik di hidupnya.

”Jadi penerimaan diriku kepada keluarga dan begitupun terhadap adikku, itu membuat aku juga tidak bisa banyak menuntut apa yang aku impikan tentang adikku, walaupun sebenarnya aku menginginkan segala sesuatunya yang terbaik buat adikku,” beber Caren.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093341/yama_carlos-loaW_large.jpg
Yama Carlos Resmi Menikah dengan Carina Ivola, Adik Caren Delano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/33/2956403/yama-carlos-sempat-minder-dengan-kekasih-gegara-faktor-ekonomi-ZoPQsIn9Ql.jpg
Yama Carlos Sempat Minder dengan Kekasih Gegara Faktor Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/33/2956294/yama-carlos-anggap-carina-ivola-penyeimbang-usai-membuatnya-ikhlas-soal-hak-asuh-anak-DYD1pAPWc9.jpg
Yama Carlos Anggap Carina Ivola Penyeimbang Usai Membuatnya Ikhlas Soal Hak Asuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/33/2956174/yama-carlos-ikhlas-hak-asuh-anak-jatuh-ke-tangan-mantan-istri-ini-alasannya-FD4xA5k4hr.jpg
Yama Carlos Ikhlas Hak Asuh Anak Jatuh ke Tangan Mantan Istri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/33/2956085/perjuangan-yama-carlos-dapatkan-hak-asuh-anak-bikin-carina-ivola-jatuh-cinta-dn0zoVnYcU.jpg
Perjuangan Yama Carlos Dapatkan Hak Asuh Anak Bikin Carina Ivola Jatuh Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/33/2956011/penuh-pertimbangan-ini-alasan-yama-carlos-pacari-carina-ivola-sR7lH640q2.jpg
Penuh Pertimbangan, Ini Alasan Yama Carlos Pacari Carina Ivola
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement