Caren Delano Beri Tanggapan Soal Hubungan Adiknya dengan Yama Carlos

JAKARTA - Yama Carlos sudah melabuhkan hatinya pada sosok Carina Ivola. Setelah resmi bercerai dari Arfita Dwi Putri, bapak satu anak ini pun tak ragu untuk memperkenalkan sosok Carina sebagai kekasihnya.

Menariknya, sosok Carina Ivola ternyata adalah adik kandung dari fashion stylist sekaligus presenter, Caren Delano. Sontak, kedekatan Yama dan Carina pun turut menjadi perhatian dari pria 43 tahun tersebut.

”Aku sih yang penting adikku bahagia. Karena sebenarnya adikku kan sudah pernah berumah tangga sebelumnya dan adikku sudah punya dua anak yang manis-manis. Dia juga naik turunnya banyak sekali, adikku ini,” ujar Caren Delano, di acara Pagi Pagi Ambyar.

“Ada satu hal memang yang membuat aku tidak bisa banyak komplain tentang adikku karena dia pun tidak pernah komplain tentang siapa aku,” sambungnya.

Tanggapan Caren Delano terkait hubungan adiknya dengan Yama Carlos (Foto: Instagram/yamacarlos7)

Sebagai kakak, Caren merasa bahwa ia tidak berhak menuntut adiknya, termasuk soal asmara. Akan tetapi, ia berharap agar Carina selalu mendapatkan yang terbaik di hidupnya.

”Jadi penerimaan diriku kepada keluarga dan begitupun terhadap adikku, itu membuat aku juga tidak bisa banyak menuntut apa yang aku impikan tentang adikku, walaupun sebenarnya aku menginginkan segala sesuatunya yang terbaik buat adikku,” beber Caren.