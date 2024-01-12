Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bintang Sinetron Jagoan Bola MNCTV, Stevi Gilbert, Kini Tinggal di Yogyakarta

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |03:00 WIB
Bintang Sinetron <i>Jagoan Bola</i> MNCTV, Stevi Gilbert, Kini Tinggal di Yogyakarta
Stevi Gilbert kini tinggal di Yogyakarta (Foto: Ist/Stevi Gilbert dan ibu kepala sekolah Lina Raharjaningsih S.pd)
A
A
A

JAKARTA - Stevi Gilbert Siregar adalah seorang aktor yang hits lewat sinetron Jagoan Bola. Sinetron Jagoan Bola sendiri diketahui tayang pada 2020 di MNCTV.

Usai sinetron tersebut berakhir, Stevi Gilbert yang merupakan salah satu pemainnya, memilih untuk pindah ke Yogyakarta. Bahkan kediamannya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, sudah terlihat kosong dan tidak berpenghuni.

Saat ini, remaja yang akrab disapa Gilbert itu memilih untuk melanjutkan pendidikannya di SMA Bosa dan mengambil jurusan Bahasa. Meskipun ia kini jarang terlihat wara wiri di televisi, Gilbert saat ini mengaku cukup rutin berlatih musik.

Buah dari rajinnya ia berlatih musik, bisa dibuktikan saat ia mengikuti acara Festival Lagu Natal atas undangan dari Kepala Sekolah SD Pangudi Luhur, Ibu Lina Raharjaningsih S.pd. Acara tersebut digelar sebagai salah satu wujud kerja sama antara guru dan orang tua untuk mengembangkan potensi anak di SD Pangudi luhur Yogyakarta, yang merupakan sekolah dari adik Gilbert, yakni Yehuda Andronikus Gihon Siregar.

Stevi Gilbert

Stevi Gilbert kini tinggal di Yogyakarta (Foto: Ist. Stevi Gilbert dan ibu Kepala Sekolah Lina Raharjaningsih S.pd.)


"SD Pangudi Luhur ini termasuk sekolah Favorit di Yogyakarta ," jelas Stevi Gilbert.

"Guru-guru dan siswa siswinya pun banyak yang berprestasi, berperilaku sangat ramah dan lingkungan sekolahnya juga nyaman," sambungnya.

Kini, Gilbert mengaku berharap agar dirinya bisa menempuh pendidikan hingga lulus. Selain itu, ia juga berharap kelak ia bisa kembali shooting dan mendapatkan rezeki yang melimpah.

Halaman:
1 2

