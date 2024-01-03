4 Artis Jalani Ibadah Umrah di Momen Tahun Baru 2024

Artis Indonesia yang jalani umrah di momen tahun baru 2023 (Foto: Instagram/missnyctagina)

JAKARTA - Sejumlah artis Tanah Air memilih untuk menjalankan ibadah Umrah ke Tanah Suci jelang pergantian tahun. Hal itu membuat mereka sekaligus merayakan momen tahun baru 2024 di sana.

Tak hanya satu, sedikitnya ada empat artis yang memboyong keluarga mereka untuk beribadah di Tanah Suci saat tahun baru.

Berikut, artis yang jalani ibadah umrah di momen tahun baru 2024:

1. Nycta Gina dan Rizky Kinos





Pasangan Nycta Gina dan Rizky Kinos memilih Tanah Suci untuk liburan akhir tahun 2023. Menariknya, mereka juga turut mengajak dua buah hati mereka, serta orang tua untuk beribadah umrah.

2. Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana

Baru saja menikah pada 2 Desember 2023 Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana memilih Mekkah sebagai lokasi untuk menghabiskan malam pergantian tahun. Keduanya bahkan mengajak Noah Sinclair dan ibu dari BCL, Emmy Muchlis untuk menjalankan ibadah umrah di akhir 2023.