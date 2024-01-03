Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

4 Artis Jalani Ibadah Umrah di Momen Tahun Baru 2024

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |14:36 WIB
4 Artis Jalani Ibadah Umrah di Momen Tahun Baru 2024
Artis Indonesia yang jalani umrah di momen tahun baru 2023 (Foto: Instagram/missnyctagina)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah artis Tanah Air memilih untuk menjalankan ibadah Umrah ke Tanah Suci jelang pergantian tahun. Hal itu membuat mereka sekaligus merayakan momen tahun baru 2024 di sana.

Tak hanya satu, sedikitnya ada empat artis yang memboyong keluarga mereka untuk beribadah di Tanah Suci saat tahun baru.

Berikut, artis yang jalani ibadah umrah di momen tahun baru 2024:

1. Nycta Gina dan Rizky Kinos

Nycta Gina dan Rizky Kinos

Pasangan Nycta Gina dan Rizky Kinos memilih Tanah Suci untuk liburan akhir tahun 2023. Menariknya, mereka juga turut mengajak dua buah hati mereka, serta orang tua untuk beribadah umrah.

2. Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana

BCL dan keluarga

Baru saja menikah pada 2 Desember 2023 Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana memilih Mekkah sebagai lokasi untuk menghabiskan malam pergantian tahun. Keduanya bahkan mengajak Noah Sinclair dan ibu dari BCL, Emmy Muchlis untuk menjalankan ibadah umrah di akhir 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement