Ariel NOAH Ungkap Kriteria Pasangan Idaman: Gak Bau Badan

JAKARTA - Tak lagi berusia muda, pesona Ariel NOAH ternyata tetap mampu memikat hati para kaum hawa. Memiliki banyak idola, jelas membuat pentolan NOAH ini degan mudah bisa mendapatkan pendamping.

Sayangnya, usai putus dari Sophia Latjuba, tidak diketahui pasti dengan siapa Ariel menjalin hubungan asmara. Kendati begitu ia tetap membuka hatinya dan mencari sosok wanita yang dianggap pas untuk menjadi calon pasangan idamannya.

BACA JUGA: Ariel Noah Ternyata Ogah Nyanyikan Lagu Ini

Dalam sebuah kesempatan, Ariel NOAH membeberkan kriteria calon pasangannya.

"Kayaknya seinget gue tuh mungkin lebih suka yang mereka bisa jadi diri sendiri gitu," kata Ariel NOAH dikutip dari kanal YouTube Sophie Navita TV, Rabu (10/1/2024).

Ariel akan ungkap kriteria pasangan idaman (Foto: Instagram/arielnoah)





Pria bernama lengkap Nazril Irham itu tidak menuntut kriteria yang aneh-aneh. Bapak satu anak itu menyukai wanita yang nyambung ketika diajak berbicara.

"Sejauh ini mungkin kalau sering ngobrol nyambung, mungkin lebih ke itu ya. Lebih senang ke apa yang sering dibicarain gitu, kebersamaan saat ngobrol,” terang Ariel NOAH.

Ia juga tidak menuntut pasangannya harus paham soal musik. Bahkan menurut Ariel lebih bagus calon pasangannya kelak tidak mengerti musik.

“Enggak. Lebih bagus yang nggak ngerti musik, jadi ada dunia yang dibagi,” tutur Ariel NOAH.