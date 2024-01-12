Thariq Halilintar Takjub Melihat Aaliyah Massaid Pakai Hijab: Cantik Banget Ya

, Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |13:20 WIB

JAKARTA - Thariq Halilintar tampaknya takjub melihat penampilan Aaliyah Massaid yang memakai hijab, saat menjalani umrah di Tanah Suci Mekkah.

Adik Atta Halilintar itu tak malu memuji penampilan kekasihnya itu.

"Iya ih, cantik banget ya," kata Thariq Halilintar ditemui di Alam Sutera, Tangerang pada Kamis (11/1/2024).

Namun Thariq Halilintar tidak pernah menyuruh Aaliyah untuk memakai hijab.

"Oh nggak nggak itu mah dari dia," tegas Thariq Halilintar.

Tak hanya Thariq yang memuji penampilan putri Reza Artamevia itu, melainkan keluarganya Gen Halilintar juga melakukan hal yang sama.

"Cantik," imbuh Thariq Halilintar.

