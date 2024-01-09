Reaksi Aaliyah Massaid Dituding Pergi Umrah karena Thariq Halilintar

JAKARTA - Aaliyah Massaid saat ini tengah menjalankan ibadah umrah bersama ibundanya, Reza Artamevia. Akan tetapi, kepergian perempuan yang akrab disapa Aal tersebut untuk beribadah, menimbulkan banyak tudingan miring dari netizen.

Banyak yang menduga bahwa Aal menjalankan ibadah umrah lantaran ia kini tengah dekat dengan Thariq Halilintar. Bahkan tak sedikit yang menduga bahwa perempuan 21 tahun itu pergi umrah demi bisa diterima oleh keluarga Gen Halilintar.

Salah satu netizen bahkan sempat berkomentar di sebuah unggahan yang dibagikan ulang oleh akun TikTok aalthorvibes. Dalam unggahan tersebut, netizen itu tampak menduga bahwa Aaliyah sengaja pergi umrah lantaran belakangan dekat dengan Thariq.

"Mau tanya ini kenapa semenjak sama Thariq dia tiba-tiba umrah, apa udah umrah sebelumnya, teman tolong dijawab,” tanya salah satu netizen.

Reaksi Aaliyah Massaid Dituding Pergi Umrah karena Thariq Halilintar (Foto: TikTok/aalthorvibes)





Menariknya, wawancara wartawan dengan Reza Artamevia sebelum berangkat umrah seolah menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam video tersebut, pelantun Keabadian itu mengatakan bahwa selama hidup, Aaliyah sudah pernah empat kali pergi umrah bersamanya.

Tak hanya itu, Reza bahkan mengatakan bahwa adik dari Zahwa Massaid itu pertama kali menginjakkan kakinya di tanah suci saat usianya baru 18 bulan. Kala itu, mereka pergi umrah bersama mendiang Adjie Massaid.

"Kita selalu bareng. Ini yang keempat. Pertama kali waktu dia 1,5 tahun, sama Almarhum Mas Adjie," ungkap Reza Artamevia.