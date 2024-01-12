Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Fourtwnty hingga Monkey Boots Meriahkan Pesta Nada 2024

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |02:01 WIB
Fourtwnty hingga Monkey Boots Meriahkan Pesta Nada 2024
Fourtwnty meriahkan Pesta Nada 2024 (Foto: ist)
JAKARTA - Pesta Nada 2024 akan diselenggarakan pada tanggal 24 Februari 2024 di Bekasi. Festival ini akan diramaikan oleh sejumlah bintang tamu spesial seperti Fourtwnty, Monkey Boots, Angel Beach, Belinda Fueza, hingga Jarkum.

Para artis tersebut akan tampil di Grand Kamala Lagoon, Bekasi. Kehadiran Fourtwnty hingga Monkey Boots dipilih sebagai representasi dari selera musik generasi Z.

Fourtwnty hingga Monkey Boots Meriahkan Pesta Nada 2024

Denden Imadudin Soleh, selaku promotor Pesta Nada, mengungkapkan bahwa konser ini diadakan agar masyarakat dapat bersenang-senang setelah pelaksanaan pemilu.

