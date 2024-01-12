Fourtwnty hingga Monkey Boots Meriahkan Pesta Nada 2024

JAKARTA - Pesta Nada 2024 akan diselenggarakan pada tanggal 24 Februari 2024 di Bekasi. Festival ini akan diramaikan oleh sejumlah bintang tamu spesial seperti Fourtwnty, Monkey Boots, Angel Beach, Belinda Fueza, hingga Jarkum.

Para artis tersebut akan tampil di Grand Kamala Lagoon, Bekasi. Kehadiran Fourtwnty hingga Monkey Boots dipilih sebagai representasi dari selera musik generasi Z.

Denden Imadudin Soleh, selaku promotor Pesta Nada, mengungkapkan bahwa konser ini diadakan agar masyarakat dapat bersenang-senang setelah pelaksanaan pemilu.