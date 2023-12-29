Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Fourtwnty Gelar Tur Album Pertama Setelah 14 Tahun Berkarya

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |23:45 WIB
Fourtwnty Gelar Tur Album Pertama Setelah 14 Tahun Berkarya
Fourtwnty gelar tur album setelah 14 tahun berkarya (Foto: Devi Ari/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Fourtwnty akhirnya mengadakan tur album pertama kali. Setelah 14 tahun berkarya di industri musik tanah air, grup yang diketuai Ari Lesmana ini menggelar tur bertajuk Nalar Tour Album.

Nalar sendiri merupakan nama dari album ketiga dari Fourtwnty. Album ini bercerita tentang penderitaan personal seseorang hingga persoalan mental.

Dalam kesempatan ini, Ari Lesmana selaku vokalis menjelaskan alasan Fourtwnty baru melakukan tur album mereka setelah 14 tahun berkarya dan mengeluarkan tiga album yang luar biasa. Ari menjelaskan jika mengadakan tur album tidaklah mudah.

“Dari dulu pengen sebenarnya cuma mengingat apa ya, mengingat kemampuan kami, tim. Dan belum ada yang bisa merealisasikan apa yang kami mau,” kata Ari Lesmana saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Kamis, 28 Desember 2023.

Fourtwnty (Devi Ari/MPI)

Fourtwnty gelar tur album setelah 14 tahun berkarya (Foto: Devi Ari/MPI)


“Terima kasih untuk Expoindo mau merealisasikan apa yang kita inginkan. Baru tahun depan di umur 14 tahun kami bikin tur,” ucapnya lagi.

Melalui tur album pertamanya ini, personil Fourtwnty akan menyajikan aksi panggung yang luar biasa, mulai dari aransemen lagu hingga alur cerita yang menarik.

“Secara aransemen kita ubah, hampir 80% diubah jadi agak lama untuk kita latihan dan sangat dipikirin,” tutur Nuwi.

“Jadi banyak yang di-adjust gitu selama durasi dua jam itu. Fourtwnty bakal bikin sesuatu yang bercerita, kaya dari intronya, sampai tengah, klimaksnya, ambiance-nya seperti apa. Itu sih yang kita persiapkan,” kata Ari menambahkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145895/sheila_on_7-Ih8g_large.jpg
5 Band Indonesia dengan Followers Instagram Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/205/3144809/terbit_dari_selatan-61bq_large.jpg
Terbit dari Selatan, Band Baru Asal Lampung yang Siap Gebrak Industri Musik Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/33/3106907/sheila_on_7-qC3a_large.jpg
5 Band Indonesia dengan Riders Tidak Merepotkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/33/3104513/sheila_on_7-5B82_large.jpg
10 Band Indonesia dengan Follower Instagram Terbanyak, Nomor 1 Ternyata Belum Verified
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/205/3089979/sheila_on_7-qtIQ_large.jpg
Eross Sebut Sheila On 7 Garap Lagu Memori Baik di Awal Pandemi COVID-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/33/3051535/remaja_senyum-MiWV_large.jpg
Remaja Senyum Ungkap Pesan Nasionalis Lewat Single Terbaru Indonesia Negeriku
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement