Fourtwnty Gelar Tur Album Pertama Setelah 14 Tahun Berkarya

JAKARTA - Fourtwnty akhirnya mengadakan tur album pertama kali. Setelah 14 tahun berkarya di industri musik tanah air, grup yang diketuai Ari Lesmana ini menggelar tur bertajuk Nalar Tour Album.

Nalar sendiri merupakan nama dari album ketiga dari Fourtwnty. Album ini bercerita tentang penderitaan personal seseorang hingga persoalan mental.

BACA JUGA: Fourtwnty Sukses Hibur Penonton LMAC Music ForAll Fest 2023

Dalam kesempatan ini, Ari Lesmana selaku vokalis menjelaskan alasan Fourtwnty baru melakukan tur album mereka setelah 14 tahun berkarya dan mengeluarkan tiga album yang luar biasa. Ari menjelaskan jika mengadakan tur album tidaklah mudah.

“Dari dulu pengen sebenarnya cuma mengingat apa ya, mengingat kemampuan kami, tim. Dan belum ada yang bisa merealisasikan apa yang kami mau,” kata Ari Lesmana saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Kamis, 28 Desember 2023.

Fourtwnty gelar tur album setelah 14 tahun berkarya (Foto: Devi Ari/MPI)





“Terima kasih untuk Expoindo mau merealisasikan apa yang kita inginkan. Baru tahun depan di umur 14 tahun kami bikin tur,” ucapnya lagi.

Melalui tur album pertamanya ini, personil Fourtwnty akan menyajikan aksi panggung yang luar biasa, mulai dari aransemen lagu hingga alur cerita yang menarik.

“Secara aransemen kita ubah, hampir 80% diubah jadi agak lama untuk kita latihan dan sangat dipikirin,” tutur Nuwi.

“Jadi banyak yang di-adjust gitu selama durasi dua jam itu. Fourtwnty bakal bikin sesuatu yang bercerita, kaya dari intronya, sampai tengah, klimaksnya, ambiance-nya seperti apa. Itu sih yang kita persiapkan,” kata Ari menambahkan.