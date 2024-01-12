Dul Jaelani dan Hiro Kolaborasi, Kirim Pesan Stop Social Media Toxicity

JAKARTA - Dul Jaelani dan Hiro berkolaborasi dalam satu karya musik. Mereka mengirim pesan yang kuat: tidak ada lagi toksisitas sosial media! Setidaknya, itulah yang dicoba disampaikan melalui karya berjudul Dimute Aja (Toxic).

Hiro, terdiri dari Bakhes (Lead Vocal), Udet (Rap & Keys), dan Reggie Chasmala (Guitarist & Sequencer), adalah band yang konsisten berkiprah di jalur musik dakwah sejak 2019. Mereka telah menciptakan beberapa karya yang memberikan warna baru dalam industri musik religi tanah air dengan sentuhan aransemen khas Pop EDM yang enerjik, easy listening, dan lirik yang segar dalam setiap rilisannya.

Melalui sentuhan musik Pop elektrik era 80-an, seluruh aransemen dikerjakan oleh Reggie, dan lirik yang catchy dan relatable yang ditulis oleh ketiga personel Hiro.

"Dimute Aja mencoba mengungkapkan realitas negatif dari penggunaan media sosial. Dul, sebagai perwakilan Generasi Z, dan Hiro, sebagai perwakilan Milenial, ingin memberikan ajakan positif, khususnya pada generasi muda, untuk menjaga kesehatan mental mereka dan orang lain dengan tidak menghabiskan terlalu banyak waktu, energi, dan pikiran di dunia maya,” ujar Hiro.

Video liriknya sudah dapat ditonton di kanal YouTube Hiro TIVI dan DUL JAELANI. Sedangkan video musiknya, yang berkolaborasi dengan komunitas YukNgaji, akan dirilis awal Februari 2024.

