Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Dul Jaelani dan Hiro Kolaborasi, Kirim Pesan Stop Social Media Toxicity

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |01:01 WIB
Dul Jaelani dan Hiro Kolaborasi, Kirim Pesan Stop <i>Social Media Toxicity</i>
Dul Jaelani dan Hiro (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Dul Jaelani dan Hiro berkolaborasi dalam satu karya musik. Mereka mengirim pesan yang kuat: tidak ada lagi toksisitas sosial media! Setidaknya, itulah yang dicoba disampaikan melalui karya berjudul Dimute Aja (Toxic).

Hiro, terdiri dari Bakhes (Lead Vocal), Udet (Rap & Keys), dan Reggie Chasmala (Guitarist & Sequencer), adalah band yang konsisten berkiprah di jalur musik dakwah sejak 2019. Mereka telah menciptakan beberapa karya yang memberikan warna baru dalam industri musik religi tanah air dengan sentuhan aransemen khas Pop EDM yang enerjik, easy listening, dan lirik yang segar dalam setiap rilisannya.

Dul Jaelani dan Hiro Kolaborasi, Kirim Pesan Stop {Social Media Toxicity}

Melalui sentuhan musik Pop elektrik era 80-an, seluruh aransemen dikerjakan oleh Reggie, dan lirik yang catchy dan relatable yang ditulis oleh ketiga personel Hiro.

"Dimute Aja mencoba mengungkapkan realitas negatif dari penggunaan media sosial. Dul, sebagai perwakilan Generasi Z, dan Hiro, sebagai perwakilan Milenial, ingin memberikan ajakan positif, khususnya pada generasi muda, untuk menjaga kesehatan mental mereka dan orang lain dengan tidak menghabiskan terlalu banyak waktu, energi, dan pikiran di dunia maya,” ujar Hiro.

Video liriknya sudah dapat ditonton di kanal YouTube Hiro TIVI dan DUL JAELANI. Sedangkan video musiknya, yang berkolaborasi dengan komunitas YukNgaji, akan dirilis awal Februari 2024.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155098/dul_jaelani-CnpS_large.jpg
Dul Jaelani Berusaha Tahan Emosi saat Tahu Sang Adik Dibully
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/33/3143379/dul_jaelani-4pVT_large.JPG
Ternyata, Dul Jaelani Pernah Minder dengan Penampilannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/33/3143221/dul_jaelani-A5Y0_large.jpg
Dul Jaelani Ogah Potong Rambut, Sebut Simbol Perlawanan hingga Ikuti Sunah Nabi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/33/3128762/dul_jaelani-inV4_large.jpg
Dul Jaelani Ungkap Keresahan Jadi Anak Ahmad Dhani: Banyak Ekspektasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120214/dul_jaelani-0GHV_large.JPG
Tingkatkan Iman, Dul Jaelani Berbagi kepada Anak Yatim di Bulan Ramadan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/205/3078922/dul_jaelani-T5V1_large.JPG
Dul Jaelani Sindir Orang Munafik Penuh Kepalsuan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement