Tissa Biani Ungkap Resolusi 2024: Ingin Punya Anak

Punya anak jadi resolusi Tissa Biani di 2024 (Foto: Instagram/tissabiani)

JAKARTA - Tissa Biani secara terang-terangan mengaku ingin memiliki keturunan dari kekasihnya, Dul Jaelani. Hal tersebut bahkan terungkap saat ia tengah menjalani makan malam bersama Maia Estianty dan Irwan Mussry.

Awalnya, dalam akun YouTube Maia ALELDUL TV, Maia sempat bertanya soal resolusi 2024 kepada ketiga anak-anaknya termasuk Tissa dan Laura Moane. Lucunya, Tissa sempat berpikir terlebih dahulu sebelum akhirnya mengaku ingin memiliki anak di 2024.

"Tissa resolusi 2024 apa?" tanya Maia Estianty.

"Resolusi 2024 mmmm punya....punya anak wahhh," jawab Tissa Biani sambil menatap kekasihnya.

Mendengar jawaban Tissa, Maia, Al Ghazali dan El Rumi pun langsung meledek adik mereka. Bahkan mereka menggoda Dul agar bisa segera menikahi Tissa agar impiannya tersebut dapat segera terwujud.

"Amin amin amin," kata Dul Jaelani.

"Ya maksudnya kalau mau punya anak itu nikah dulu berarti," timpal Maia Estianty.

"Iya bener," ucap Tissa Biani.

"Ah si Dul kurang peka," sahut El.

Meski begitu, Maia pun kembali memastikan ucapan Tissa soal keinginannya memiliki anak. Ia memastikan bahwa ucapan kekasih dari anak bungsunya benar-benar serius atau hanya candaan semata.