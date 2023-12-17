Tissa Biani Ingin Punya Anak Tahun 2024, Kode untuk Dul Jaelani?

Tissa Biani ingin punya anak, kode keras untuk Dul Jaelani?. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Tissa Biani ingin memiliki anak di tahun 2024, hal itu diungkapkan di YouTube milik Maia Estianty. Benarkah Tissa Biani beri kode untuk Dul Jaelani sang pacar?

Bintang film KKN Desa Penari itu mendadak mengungkapkan harapan segera memiliki keturunan di tahun 2024 mendatang.

Bahkan, hal itu diungkapkan dihadapan keluarga Dul saat mereka sedang menghabiskan waktu dengan makan malam bersama.

Momen makan malam yang hangat itu pun diabadikan di YouTube Maia ALELDUL TV. Keluarga Irwan Mussry dan Maia Estianty tampak berbincang-bincang santai sembari menyantap makanan.

Maia Estianty bertanya soal resolusi 2024 kepada ketiga anaknya, termasuk Tissa kekasih Dul dan Laura Moane kekasih Al Ghazali.