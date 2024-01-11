Ayah Ternyata Belum Tahu Ammar Zoni Masuk Penjara Lagi

DEPOK - Ayah Ammar Zoni, Suhendri Zoni Alruvi, disinyalir belum mengetahui jika putranya masuk penjara lagi karena kasus narkoba.

Hal ini diungkapkan langsung oleh adik Ammar Zoni, Aditya Zoni. Suami Yasmine Ow itu kemudian menjelaskan alasan keluarganya belum memberitahukan kabar mengenai kasus Ammar kepada sang ayah.

"Belum, belum. Belum tahu. Karena ya bingung juga mau kasih tau juga keadaan Bapak lagi gitu kan nanti coba tunggu Bapak agak sehatan pasti kita kasih tahu. Cuma untuk saat ini tidak memungkinkan untuk dikasih tahu. Jadi lebih baik diam-diam aja dulu," ujar Aditya Zoni saat ditemui di Kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat, Kamis (11/1/2024).

Dalam kesempatan itu, Aditya kemudian menyampaikan kondisi terkini sang ayah yang masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit setelah mengidap kanker stadium 4.

"Ya kalau si Bapak Alhamdulillah berangsur membaik ya, ada perubahan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, cuma tetap harus dijaga terus. Dirawat intensif," paparnya.