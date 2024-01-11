Irish Bella Rutin Jenguk Ayah Ammar Zoni di Rumah Sakit Usai Idap Kanker

DEPOK - Irish Bella diketahui rutin menjenguk ayah mertuanya, Suhendri Zoni Alruvi, di Rumah Sakit usai dinyatakan mengidap kanker stadium 4.

Hal ini disampaikan oleh adik iparnya, Aditya Zoni, saat ditemui di Kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat.

"Ya Alhamdulillah kak Ibel kemarin juga udah jenguk ya, dua minggu yang lalu kayaknya juga," ujar Aditya Zoni kepada wartawan.

Saat Irish menjenguk ayahnya, Aditya mengaku tidak sedang berada di rumah sakit. Dia pun tak sempat berbincang terkait hal apapun termasuk proses perceraian sang kakak.

"Kak Ibel datang sendiri sama Air sama Mala sama mamah juga. Ya udah ngobrol, nggak tahu sih ngobrol apa. Bawa buah-buahan, terus makan," jelasnya.

