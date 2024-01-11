Haechan NCT Merokok dalam Ruangan, SM Entertainment Minta Maaf

SEOUL - Haechan dari NCT ketahuan merokok di dalam ruangan. Momen ini terekam dalam video anggota NCT 127 sedang melakukan latihan di dalam sebuah ruangan. Dalam video tersebut, Haechan terlihat merokok menggunakan rokok elektrik.

Terkait hal tersebut, SM Entertainment selaku agensi yang menaungi NCT 127 akhirnya membut klarifikasi.

“Kami sangat meminta maaf karena mengkhawatirkan banyak orang dengan tindakannya yang ceroboh. Dalam video latihan tari NCT 127 yang diunggah pada 10 Januari, kami memverifikasi bahwa Haechan telah menggunakan rokok elektronik di dalam ruangan,” kata SM Entertainment dikutip dari Koreaboo, Kamis (11/1/2024).

Lebih lanjut, SM Entertainment pun menyampaikan jika Haechan pun telah mengaku bahwa dirinya merokok dan turut meminta maaf.

“Pada 11 Januari, Haechan mengaku merokok di dalam ruangan dan meminta maaf atas kontroversi tersebut. Kami telah mengkonfirmasi bahwa Haechan difilmkan merokok rokok listrik di dalam ruangan dalam konten NCT 127 yang diunggah pada 10 Januari,” ucap SM Entertainment.

Perbuatan yang dilakukan oleh Haechan tentu melanggar peraturan. Di Korea Selatan, dilarang untuk merokok di dalam ruangan. Seseorang yang ketahuan merokok di dalam ruangan maka akan dikenakan denda oleh departemen kesehatan.

“Hari ini, kami menerima pemberitahuan baik dari departemen kesehatan terkait mengenai masalah ini dan akan melunasinya,” kata SM Entertainment.

Tentu dalam kesempatan ini juga SM Entertainment memberikan perhatian khusus pada idolanya sehingga pelanggaran seperti yang dilakukan Haechan tidak muncul kembali di masa depan.

“Kami akan memberikan perhatian khusus agar hal-hal seperti itu tidak muncul di masa depan,” ujar SM Entertainment.