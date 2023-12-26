Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Doyoung NCT Jadi BA McDonalds, Netizen: Sangat Menjijikkan

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |15:01 WIB
Doyoung NCT Jadi BA McDonalds, Netizen: Sangat Menjijikkan
Doyoung NCT jadi BA Mcdonald's, netizen: menjijikkan (Foto: IG Doyoung NCT)
JAKARTA - Doyoung NCT terpilih menjadi model untuk kampanye produk restoran cepat saji McDonald's yang diluncurkan, Selasa (26/12/2023).

Kampanye besutan McDonald's ini akan mengumpulkan sebagian keuntungan dari penjualan burger untuk sumbangan yang akan dikirimkan ke RMHC (Ronald McDonald House) di Korea. Sumbangan tersebut digunakan untuk mengoperasikan dan membangun tempat penampungan di dekat rumah sakit bagi pasien dan keluarganya.

Doyoung NCT terpilih sebagai model kampanye ini karena memiliki image dan energi yang positif untuk banyak orang, termasuk para penggemarnya. Hal ini dibuktikan dari sikap yang selalu Doyoung tampilkan di depan penggemarnya.

Doyoung NCT Jadi BA McDonalds, Netizen: Sangat Menjijikkan

Tidak hanya itu saja, kebaikannya pun terlihat dari kegiatan amal yang sering ia ikuti, salah satu contohnya yakni kampanye WFP Korea beberapa waktu lalu. Kampanye ini merupakan aksi untuk menunjukkan simpati krisis pangan di berbagai negara dunia, termasuk palestina.

Setelah terpilihnya sebagai brand ambassador kampanye ini, Doyoung pun langsung membuat promosi melalui sosial media Instagram-nya @do0_nct. Doyoung terlihat membuat boneka salju dengan memberi hiasan keranjang kentang goreng McDonald's.

Pada cerita Instagram lainnya, Doyoung terlihat mengunggah kue berbentuk burger khas tempat makanan cepat saji tersebut dengan tulisan "McDonald's mendukung keberuntungan Doyoung NCT!"

Sayangnya keikutsertaan Doyoung dalam kampanye McDonald's kali ini menutup segala kebaikan yang telah dilakukan olehnya. Banyak netizen yang marah dan menghujat Doyoung karena turut melakukan kerja sama dengan McDonald's. Sebagaimana yang kita ketahui, makanan cepat saji tersebut kini sejang diboikot oleh banyak masyarakat dunia lantaran mendukung aksi kejam Israel pada Palestina. sebagai bentuk kemanusiaan, masyarakat berbondong-bondong untuk tidak lagi membeli produknya.

Halaman:
1 2
1 2
