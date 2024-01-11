Advertisement
The Panasdalam Bank dan Chintya Gabriella Kolaborasi di Soundtrack Film Ancika

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |01:06 WIB
The Panasdalam Bank dan Chintya Gabriella Kolaborasi di Soundtrack Film Ancika
Film Ancika 1995 (Foto: ist)
JAKARTA - The Panasdalam Bank merilis lagu yang berjudul Saat Ingin Denganmu sebagai soundtrack film Ancika: Dia yang Bersamaku 1995. Kolaborasi ini melibatkan penyanyi muda, Chintya Gabriella, yang dipercaya untuk membawakan lagu karya Pidi Baiq untuk soundtrack asli film tersebut.

Dengan nuansa yang penuh romantisme, Saat Ingin Denganmu mencerminkan kisah Ancika dan Dilan yang sedang berbunga-bunga. Lirik puitis yang merupakan ciri khas Pidi Baiq bercerita tentang gambaran pencarian dan harapan terhadap segala kebaikan dalam kehidupan yang dinamis.

Lagu ini diciptakan pada tahun 2020 melalui proses jamming antara Boiq dan Nawa Luba, lalu Pidi Baiq menyanyikan dan menyisipkan beberapa syair secara spontan. Dengan kerjasama MD Music dan Warner Music Indonesia, penggarapan lagu ini dilakukan dengan matang untuk memuaskan penggemar dan penonton film "Ancika: Dia yang Bersamaku 1995."

