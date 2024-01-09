Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Caitlin Halderman Grogi Gantikan Vanesha Prescilla jadi Milea di Film Ancika 1995

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |01:01 WIB
Caitlin Halderman Grogi Gantikan Vanesha Prescilla jadi Milea di Film Ancika 1995
Caitlin Halderman Jadi Milea di film Ancika: 1995 (Foto: IG Caitlin)
JAKARTA - Caitlin Halderman menggantikan Vanesha Prescilla menjadi Milea di film Ancika: Dia yang Bersamaku 1995.

Selain Caitlin Halderman, film yang diproduksi MD Entertainment dan bersama Enam Sembilan Production turut dibintangi Zee JKT48, Arbani Yasiz, Daffa Wardhana, Ira Wibowo, Mathias Muchus, hingga Irgi Fahrezi.

Caitlin Halderman Grogi Gantikan Vanesha Prescilla jadi Milea di Film Ancika 1995

Saat ditawari untuk memerankan Milea, Caitlin mengaku sangat gugup.

"Pas ditawarin jadi Milea agak deg-degan sebenarnya," kata Caitlin Halderman saat konferensi pers di kawasan Kuningan Jakarta Selatan.

Sebab karakter Milea sudah melekat di sosok Vanesha Prescilla dan ia khawatir tidak bisa mengimbanginya.

"Karena udah Vanesha banget," tambah Caitlin Halderman.

