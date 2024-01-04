Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hilang Kabar, Eva Manurung Bingung Alasan Jordan Ali Akhiri Hubungan

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |23:01 WIB
Hilang Kabar, Eva Manurung Bingung Alasan Jordan Ali Akhiri Hubungan
Eva Manurung cari keberadaan Jordan Ali (Foto: IG Jordan Ali)
A
A
A

JAKARTA - Ibunda Virgoun, Eva Manurung mengaku bingung dengan sikap Jordan Ali. Diketahui sang mantan kekasih secara mendadak hilang kabar, seusai bertemu dengan anak-anaknya.

Keputusan Jordan Ali ini membuat Eva Manurung meminta mantan kekasihnya itu menjelaskan alasannya mengakhiri hubungan asmara keduanya.

"Kamu (Jordan Ali) hadir di tengah-tengah saya, kan semata-mata nggak datang begitu saja kalau udahan, bubar ngomong baik-baik, kita bicara baik-baik kan gitu biar orang nggak menilai apa-apa harapan saya sih kayak gitu," kata Eva Manurung dalam Kanal YouTube Intens Investigasi dikutip pada Kamis (4/1/2024).

Hilang Kabar, Eva Manurung Bingung Alasan Jordan Ali Akhiri Hubungan

Eva Manurung juga mengungkapkan, sebelum Jordan Ali hilang kabar, keduanya rupanya sempat cekcok karena adanya masalah. Sayangnya pesinetron 30 tahun itu malah menghilang dan tidak menyelesaikan masalahnya secara dewasa.

"Nggak tau kemarin terakhir masih ke dokter gigi ke daerah Tangerang di tanggal 25 Desember itu memang ada sedikit percikan tetapi kan kita harus dewasa dong, jangan begitu," jelas Eva Manurung.

Lebih jauh Eva menduga bahwa ada Jordan Ali sebenarnya tak enak dengan anak-anaknya sehingga memutuskan hilang kabar. Namun begitu, ia berharap agar keduanya putus secara baik-baik.

Halaman:
1 2
