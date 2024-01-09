Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Harapan Arya Khan Usai Tak Dianggap oleh Michelle Ashley

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |07:08 WIB
Harapan Arya Khan Usai Tak Dianggap oleh Michelle Ashley
Arya Khan tak dianggap oleh anak Pinkan Mambo (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Arya Khan mengaku tak mempermasalahkan sikap anak Pinkan Mambo, Michelle Ashley yang belum mau mengakui dirinya sebagai ayah sambung.

Arya memilih untuk memberi waktu kepada Michelle untuk menerima kehadirannya. Sebab, dia menyadari hubungannya dengan Pinkan Mambo memang berlangsung cepat hingga menuju pernikahan pada 24 Desember 2023 lalu.

Harapan Arya Khan Usai Tak Dianggap oleh Michelle Ashley

"Memang pernikahan aku tuh secepat kilat, aku bisa ngerti kok perasaan Michelle belum menerima aku sebagai ayah sambungnya artinya menerima aku di keluarganya Michelle dan Pinkan," kata Arya Khan dikutip dari Kanal YouTube Intens Investigasi.

Diakui Arya, ia dan Michelle baru sekali bertemu selama menjalin hubungan dengan ibundanya. Itu pun, kata Arya, pertemuan tersebut sangat singkat karena Michelle langsung masuk ke kamarnya usai bersalaman.

Kendati demikian, sikap tersebut tak membuat Arya lupa jika dirinya harus menyayangi anak-anak Pinkan Mambo termasuk Michelle.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
