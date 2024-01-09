Harapan Arya Khan Usai Tak Dianggap oleh Michelle Ashley

JAKARTA - Arya Khan mengaku tak mempermasalahkan sikap anak Pinkan Mambo, Michelle Ashley yang belum mau mengakui dirinya sebagai ayah sambung.

Arya memilih untuk memberi waktu kepada Michelle untuk menerima kehadirannya. Sebab, dia menyadari hubungannya dengan Pinkan Mambo memang berlangsung cepat hingga menuju pernikahan pada 24 Desember 2023 lalu.

"Memang pernikahan aku tuh secepat kilat, aku bisa ngerti kok perasaan Michelle belum menerima aku sebagai ayah sambungnya artinya menerima aku di keluarganya Michelle dan Pinkan," kata Arya Khan dikutip dari Kanal YouTube Intens Investigasi.

Diakui Arya, ia dan Michelle baru sekali bertemu selama menjalin hubungan dengan ibundanya. Itu pun, kata Arya, pertemuan tersebut sangat singkat karena Michelle langsung masuk ke kamarnya usai bersalaman.

Kendati demikian, sikap tersebut tak membuat Arya lupa jika dirinya harus menyayangi anak-anak Pinkan Mambo termasuk Michelle.

