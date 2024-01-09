Pinkan Mambo Ngelantur saat Diwawancara, Arya Khan: Harus Diservis Dulu Kali Ya?

JAKARTA - Pinkan Mambo dikenal gemar berbicara banyak ketika di hadapan publik. Namun, hal itu rupanya dikritisi oleh suaminya sendiri, Arya Khan, yang baru menikahinya pada 24 Desember 2023 lalu

Arya merasa Pinkan Mambo sering melantur ketika menjawab pertanyaan awak media. Padahal, Pinkan tidak demikian ketika berbincang di kamar dengannya sebelum tidur.

"Kamu itu kalau ngomong di kamar sama aku, nggak wawancara begini, nyambung, tapi kamu kalau wawancara nggak nyambung kalau ngomong sama wartawan, kadang aku bingung," ujar Arya Khan kepada Pinkan Mambo dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Selasa (9/1/2024).

Saking bingungnya, Arya kemudian membeberkan keharmonisan hubungannya dengan Pinkan saat melakukan obrolan ranjang di malam hari.

Hal itulah yang membuat Arya bingung dengan sikap berbeda Pinkan saat berbicara di ruang publik.

"Jadi begini ya teman-teman, dia tuh kalau ngobrol masalah rumah tangga, soal keseriusan, hubungan, di kamar, kita ceritanya abis indehoy indehoy lah di spring bad, itu dia ngomong nyambung. Kudu harus di servis dulu kali ya baru nyambung," ucap Arya Khan.