Mantan Istri Polisi yang Diduga Selingkuh dengan Melly Goeslaw Kirim Surat ke Kapolri

Mantan istri polisi yang diduga selingkuh dengan Melly Goeslaw kirim surat ke Kapolri (Foto: Instagram/melly_goeslaw)

JAKARTA - Seorang Wanita bernama Masnawati Mas'ud, mengaku sebagai mantan istri Enjang Hasan Kurnia, polisi yang diduga selingkuhan Melly Goeslaw. Dalam videonya yang diunggah di akun TikTok @pancamasna, Masnawi tampak meminta bantuan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Dalam video itu, Masnawati membacakan surat khusus yang ditujukan kepada Kapolri. Ia berharap, Listyo Sigit bisa membantu menyelesaikan masalah rumah tangganya itu.

"Tujuan saya bukan untuk kembali menikah dengan saudara Enjang Hasan Kurnia tetapi saya hanya menuntut keadilan demi memulihkan nama baik saya yang telah dihancurkan saudara Enjang Hasan Kurnia untuk menutupi perbuatannya dengan wanita lain dengan menjaga kariernya," ujar Masnawati Mas'ud dikutip Selasa (9/1/2024).

Lebih lanjut, Masnawati juga meminta Kapolri untuk mengkonfrontir atau mempertemukan dirinya, Enjang, dan Melly Goeslaw guna membahas masalah yang ada.

Mantan istri polisi yang diduga selingkuh dengan Melly Goeslaw kirim surat ke Kapolri (Foto: TikTok/pancamasna)





Sebab, dia menilai jika perceraiannya dengan Enjang terjadi secara sepihak.

"Saya ingin di konfrontir dengan Enjang Hasan Kurnia dan seorang artis bernama Melly Goeslaw dihadapan Pimpinan Polri perihal terjadinya perceraian yang semena-mena," beber Masnawati.

Masnawati juga sempat membeberkan kejadian saat dirinya mengalami keributan besar dengan Enjang usai mengetahui dugaan perselingkuhan itu.

"Wanita tersebut dihadirkan Enjang Hasan Kurnia ke dalam rumah tangga kami saat itu sehingga memicu terjadinya keributan besar dan KDRT yang dilakukan saudara Enjang Hasan Kurnia," tutur Masnawati.